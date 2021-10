Ole Gunnar Solskjaer sous pression alors que Manchester United fait match nul avec Everton – Man United News And Transfer News

Manchester United a perdu une avance en première mi-temps pour faire match nul 1-1 à domicile contre Everton et exercer une pression supplémentaire sur le patron assiégé Ole Gunnar Solskjaer.

United a commencé avec un rythme rapide et confiant qui a bloqué Everton dans sa propre moitié pendant de longues périodes.

Cependant, alors que la mi-temps progressait, l’équipe locale a eu du mal à transformer la possession en ouvertures et les Toffees ont commencé à menacer sur le comptoir.

United a finalement pris l’avantage juste avant la mi-temps, grâce à un but d’équipe bien travaillé. Tout d’abord, Greenwood a haussé les épaules de son marqueur pour tirer une passe dans le champ vers Bruno Fernandes. Les Portugais ont contrôlé la passe en un instant avant de lancer une balle invitante sur le chemin d’Anthony Martial, qui a balayé avec insistance Pickford à 12 mètres.

United pourrait-il tenir pour une victoire vitale?

La seconde mi-temps a commencé avec à peu près le même schéma – United en tête mais luttant pour créer des occasions claires. Everton est resté une menace à la pause.

L’égalisation est arrivée juste après l’heure de jeu et devait beaucoup à un catalogue de mauvaises décisions des hommes de Solskjaer.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, le dernier moment inévitable est arrivé directement du coin des Reds. Fred s’est d’abord trompé dans sa moitié de terrain avant de permettre à Demarai Gray de galoper incontesté sur Victor Lindelof.

Le (encore une fois) pauvre Shaw a quitté son poste, laissant des hectares de place à un Andros Townsend complètement banalisé pour s’accrocher à la passe de Gray et passer devant David De Gea.

Avec les Reds poussant pour un autre vainqueur tardif, le moment décisif est presque revenu aux visiteurs, seulement pour que le tapage tardif de Yerry Mina soit exclu pour hors-jeu. Les hommes de Benitez devraient se contenter d’un point louable.

À ce stade, cela vaut la peine de se demander ce que les fans de Manchester United donneraient pour une victoire de routine ? Autant ils se délectent de la précipitation d’un retour tardif fiévreux, autant il y a quelque chose à dire sur l’art oublié d’une promenade confortable.

La vérité est que, malgré toutes les rumeurs selon lesquelles les rassemblements tardifs sont une partie essentielle de l’ADN de United, leurs plus grandes équipes ont confortablement envoyé des adversaires de moindre importance avec une régularité infaillible. C’était le fondement de chaque défi de titre.

Cela arrivait au moins dix à quinze fois par saison sous le grand Sir Alex Ferguson. Pas de chichi, pas de drame, juste un piétinement routinier d’adversaires heureux de laisser Old Trafford avec leur dignité intacte.

Trois ans après le début de sa gestion et les Reds redémarrés de Solskjaer ne montrent aucun signe de maîtrise de la gestion du jeu. Chaque concours est une bataille de bout en bout remplie de caprices auto-infligés.

En bref, la trajectoire chaotique actuelle n’est tout simplement pas durable.

L’un des plus gros problèmes est que son équipe ne peut pas garder les draps propres. De plus, ils gagnent rarement la bataille du milieu de terrain, ce qui contribue à un dos régulièrement exposé à quatre.

Les moments d’éclat ne suffisent pas à contrecarrer l’idée que ce groupe manque de structure, de savoir-faire, de cohésion et de discipline.

C’est un aspect d’une telle fragilité exaspérante qu’ils peuvent offrir des buts à leurs adversaires de presque n’importe quelle position à n’importe quel moment du match. Tout ce qu’il semble toujours prendre, c’est une course positive ou une passe directe et le milieu de terrain est contourné, le but faisant signe. C’est devenu scandaleusement banal.

Peu importe l’opposition, les problèmes ne sont jamais résolus et la fragilité demeure. Il n’y a pas de parcours facile pour cette équipe et, après trois ans avec les mêmes défauts, il n’y aura pas non plus de parcours facile pour le manager.

Quelque chose doit changer. Et rapidement.