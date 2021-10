Ole Gunnar Solskjaer suggère que Liverpool est meilleur que Manchester United – Man United News And Transfer News

Les commentaires d’Ole Gunnar Solskjaer sur Liverpool lors de la conférence de presse d’aujourd’hui suggèrent qu’il pense que l’équipe d’Anfield est meilleure que la sienne, Manchester United.

Les équipes devraient s’affronter dimanche en Premier League et Solskjaer s’est vu demander, de manière plutôt controversée, « de combien de niveaux avez-vous besoin pour monter défensivement pour affronter Liverpool, et offensivement, cela suffira-t-il? »

Le Norvégien répondit :

« Il va falloir tout pour battre les meilleures équipes d’Europe et du monde et Liverpool en fait partie en ce moment.

«Ils font partie des équipes que nous poursuivons et que nous essayons de poursuivre. Ce qu’ils ont fait au cours des quatre dernières années est quelque chose que nous nous efforçons d’atteindre, et [we want to] passer devant eux.

« Nous avons terminé devant eux la saison dernière, ils ont eu de nombreuses blessures, alors maintenant ils sont de retour à leur meilleur niveau. »

Il semble douteux que, deux jours avant un match aussi important, Solskjaer ait raison d’admettre que les adversaires de United sont meilleurs qu’eux.

C’est clairement une mentalité d’outsider quand, comme Paul Pogba l’a dit dans une interview après la défaite de la semaine dernière face à Leicester, « Nous devons être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. »

Les propos de Solskjaer ne sont guère arrogants. On pourrait dire que c’est le contraire.

Il laisse même entendre que United a terminé avec cinq points d’avance sur Liverpool la saison dernière, avec une différence de buts supérieure, car Liverpool avait des blessures.

Le fait est que l’équipe de United est plus chère et, sur le papier, homme pour homme, aussi bonne sinon meilleure que celle de ses rivaux du Merseyside.

Tout autre chose que la victoire à Old Trafford dimanche devrait et sera considérée comme un coup dur par la plupart des fans de Manchester United, mais c’est presque comme si le manager essayait de gérer les attentes et de présenter son équipe comme des aspirants plutôt que comme de véritables prétendants au titre.

Ce genre d’état d’esprit d’outsider peut expliquer pourquoi il semble que ce ne soit que lorsque Solskjaer’s United semble mort et enterré qu’ils produisent leur meilleur travail, comme mercredi lorsqu’ils sont tombés 2-0 contre Atalanta.

Mais ce n’est pas le bon état d’esprit pour remporter la ligue ou un trophée, des choses que les Diables rouges n’ont pas réussi à faire depuis que le joueur de 48 ans a pris ses fonctions de manager.