Ole Gunnar Solskjaer timide sur la situation du contrat de Paul Pogba à Manchester United au milieu des informations selon lesquelles Paris Saint-German offrira un méga contrat au vainqueur de la Coupe du monde l’été prochain

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que lui et Paul Pogba ne se concentrent que sur la prestation sur le terrain de Manchester United au milieu des spéculations sur son avenir au club.

Le contrat de Pogba expire à la fin de la campagne 2021/22 et on pense que le Paris Saint-Germain évalue une énorme offre de contrat pour le Français.

Pogba a une grande décision à prendre dans les semaines à venir

United veut lier le vainqueur de la Coupe du monde à un nouvel accord, mais les négociations sont au point mort ces derniers mois, des informations suggérant que Pogba est favorable à un retour dans son pays natal.

L’équipe de Solskjaer entame le match en pleine confiance, mais le patron de United ne veut pas que les joueurs s’emballent – ​​ce sur quoi il a attiré l’attention lorsqu’il a été interrogé sur la situation du contrat de Pogba.

“Eh bien, ce sont des négociations avec les représentants de Paul et le club”, a-t-il déclaré.

«Pour moi et Paul, nous travaillons ensemble tous les jours ici et nous continuons à essayer de nous améliorer, d’améliorer l’équipe et de nous amuser.

Varane pourrait faire sa révérence en Premier League ce week-end

« Quand vous gagnez des matchs, vous vous amusez davantage et nous devons juste nous assurer que nous ne faisons pas ce seul match et que tout le monde s’envole sur tous ces … vous savez que nous obtenons de gros titres et tous les éloges que nous recevons.

“Il s’agit d’apporter plus d’énergie au suivant et d’être encore meilleur pour qu’une hirondelle ne fasse jamais un été.”

La nouvelle recrue Raphael Varane et l’attaquant Edinson Cavani font pression pour s’impliquer pour United à Southampton dimanche, mais le gardien Dean Henderson est toujours en forme après avoir contracté un coronavirus, a révélé Solskjaer.

« En ce qui concerne les nouvelles de l’équipe, cela nous a également donné un coup de pouce. Edinson s’est joint à nous, Raphael le rejoint, nous sommes donc de plus en plus en forme », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si Varane et son collègue Jadon Sancho pourraient commencer à St Mary’s, Solskjaer a déclaré: “Eh bien, vous verrez dimanche.

« Ils ont bien travaillé, de toute façon. Ils ont eu des minutes, nous avons eu une très bonne semaine nous-mêmes, donc il reste à voir qui prendra le vol pour Southampton samedi.

