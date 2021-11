Ole Gunnar Solskjaer: Toutes les dernières nouvelles alors que le patron de Manchester United reste aux commandes – Man United News And Transfer News

On a beaucoup parlé d’Ole Gunnar Solskjaer et de son avenir au cours des derniers jours et The Peoples Person a compilé toutes les nouvelles des sources les plus réputées en un seul endroit afin que les fans puissent avoir une image complète de ce qui se passe dans les coulisses.

Selon ., rien n’indique du club que Solskjaer perdra son emploi et il devrait être en charge du match contre Watford après la pause internationale.

Il est entendu que le pouvoir veut toujours qu’il réussisse et ne le licencie que s’il est incapable de renverser la vapeur, c’est-à-dire lorsque la pression sur les décideurs devient insupportable.

Le point de vente affirme que le coprésident Joel Glazer est finalement celui qui prend la décision de licencier les managers et le manque d’alternatives viables a aidé Solskjaer à rester.

Il est dit que la compensation due au légendaire Norvégien ne sera pas un point de friction dans toute prise de décision et il y a un sentiment que le club veut passer l’été avec la configuration actuelle avant de réévaluer. Il y a des réticences à tirer à moins que la qualification pour la Ligue des champions ne soit menacée.

Selon ESPN, Solskjaer lui-même s’attend également à rester aux commandes lorsque le choc de Watford se produira alors qu’il s’est entretenu avec le vice-président exécutif Ed Woodward et n’a pas été informé qu’il serait licencié.

Il est entendu qu’on lui a dit de commencer les préparatifs et ESPN confirme l’affirmation de l’Athletic selon laquelle le club essaiera de survivre jusqu’à l’été à moins que la qualification pour la Ligue des champions ne soit menacée.

Les résultats en Europe cette saison auraient aidé Solskjaer à conserver son emploi et les pourparlers contractuels avec Michael Carrick et Kieran McKenna sont toujours actifs malgré le chaos actuel.

ESPN insiste sur le fait que Brendan Rodgers est sur la liste des candidats pour remplacer l’ancien attaquant si un changement est apporté, bien qu’il soit difficile de l’éloigner de Leicester City à la mi-saison.

Ralf Rangnick est également une option à court terme étant donné qu’il a impressionné Woodward lors de réunions informelles du passé, bien que son rôle principal au Lokomotiv Moscou complique les choses.

Selon Sky Sports, il n’est actuellement pas prévu de remplacer Solskjaer malgré certains doutes des joueurs sur sa capacité à renverser la vapeur.

L’équipe serait toujours derrière son manager, mais certains ne croient pas aux tactiques utilisées ces derniers temps.

La démission de Woodward à la fin de l’année n’aurait aucun effet sur Solskjaer, car la décision de limoger appartient au conseil d’administration.

Le Guardian confirme que l’ancien homme de Molde s’attend à rester en charge car Joel Glazer n’a donné aucune indication qu’il y aurait des changements.

Cependant, ce qu’ils disent de différent des autres points de vente, c’est que l’avis de Glazer pourrait encore changer dans les prochains jours.

La BBC insiste également sur le fait que rien d’Old Trafford ne suggère qu’un changement sera apporté et a confirmé les pourparlers contractuels avec Carrick et McKenna.

La hiérarchie de United ne veut pas d’un gestionnaire à court terme et à solution rapide et c’est pourquoi ils ont cru en Solskjaer pour exécuter un plan à long terme.

Bien que l’équipe semblait capable de relever le défi du titre, l’objectif clé serait toujours de terminer parmi les quatre premiers afin de se qualifier pour la Ligue des champions.