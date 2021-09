Ole Gunnar Solskjaer ‘un entraîneur de milieu de tableau – au mieux

in

Ole Gunnar Solskjaer est « un manager de milieu de table – au mieux – qui gère un groupe de joueurs d’élite », déclare l’animateur de talkSPORT Darren Gough.

La capacité du Norvégien à atteindre le niveau de Manchester United a de nouveau été remise en question après sa défaite choc contre les Young Boys en Ligue des champions.

Ce fut une mauvaise nuit au bureau pour Man United, qui a perdu 2-1 contre l’équipe la moins bien classée de son groupe

La légende des Diables rouges, Solskjaer, a remonté le moral du club depuis sa prise de fonction en décembre 2018 et a vu un certain nombre de joueurs de classe mondiale arriver à son époque – plus récemment Cristiano Ronaldo.

L’équipe s’est également améliorée et est considérée comme l’un des principaux prétendants au titre de Premier League cette saison.

Mais avoir les meilleurs joueurs n’obtiendra Solskjaer jusqu’à présent, insiste Gough, qui affirme que le joueur de 48 ans n’a pas le sens tactique d’un manager d’élite et est découvert en Ligue des champions.

Le grand joueur de cricket anglais ajoute également que le statut légendaire de Solskjaer à Old Trafford est la seule raison pour laquelle il a toujours le poste, affirmant qu’aucune autre équipe de haut niveau ne le voudrait.

Gough a déclaré mercredi à Drivetime: “Solskjaer s’améliore dans son travail, il a toujours été manager, mais il a géré de petits clubs. Il a obtenu le poste en raison de son passé pour Manchester United.

Solskjaer a-t-il mordu plus qu’il ne peut mâcher à Man United?

“C’est assez évident, sans être horrible, c’est qu’il est un manager de milieu de table – au mieux – gérant un groupe de joueurs d’élite.

«De temps en temps, les joueurs d’élite vous sortiront des ennuis… ils vous auront et vous gagneront des matchs par eux-mêmes.

«Mais en ce qui concerne les gros matchs et la Ligue des champions est un domaine où il se fait beaucoup prendre tactiquement. Il n’a pas le cerveau tactique des autres managers qui sont passés par là et l’ont fait. C’est là qu’il manque encore et encore.

Gough a ajouté lors du petit-déjeuner talkSPORT de jeudi: «Quand vous êtes le manager d’une équipe qui compte de grands joueurs, comme Manchester United, vous avez une demi-chance.

Solskjaer a décidé de retirer Ronaldo et de faire venir Jesse Lingard en seconde période. L’erreur de Lingard a offert aux Young Boys leur vainqueur

« Soyons honnêtes, il a gagné à la loterie, n’est-ce pas ? C’est un manager de milieu de tableau qui a eu l’opportunité de mettre son nom en lumière en gérant Manchester United.

« La seule raison pour laquelle il a eu cette opportunité, c’est parce qu’il est considéré comme une légende de Manchester United – le même que Lampard à Chelsea, le même qu’Arteta étant un ancien joueur d’Arsenal…

« Il peut mettre son nom dans les lumières. Mais vraiment, s’il était limogé demain, y aurait-il un autre club parmi les huit meilleurs au monde après Solskjaer ? Non.”

