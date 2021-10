Ole Gunnar Solskjaer utilise l’analogie de Tyson Fury pour inspirer les joueurs de Manchester United alors que le patron des Red Devils sous le feu se bat en conférence de presse

Vendredi, le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est battu lors de sa conférence de presse, faisant même référence au célèbre puncheur Tyson Fury.

Le patron des Red Devils a répondu avec optimisme aux questions sur son avenir à Old Trafford après l’humiliation choquante 5-0 contre Liverpool dimanche.

Solskjaer se battra pour sauver son emploi lorsque Man United affrontera Tottenham samedi

United a été déchiré par Liverpool devant ses propres fans

Et en réfléchissant au match, Solskjaer a appelé de son côté pour répondre à des revers comme le champion du monde des poids lourds Fury.

Le «Gyspy King», né à Manchester, est sorti du gouffre lors du premier combat de sa trilogie avec Deontay Wilder et a frappé le pont deux fois lors de son dernier combat.

Cependant, Fury est revenu encore plus fort à chaque fois pour éviter la défaite, tandis que United a été battu à mort par ses adversaires.

S’adressant à talkSPORT, Solskjaer a déclaré: « Vous devez lever les mains et cette performance n’est pas acceptable, et nous devons examiner pourquoi ce n’était pas acceptable.

« J’utilise l’analogie : c’était comme si nous étions un boxeur ivre de punch, renversé dans les quatre premières minutes ou au premier tour. Nous avons eu une chance, nous avons encaissé un but, nous voulions régler le problème, et nous sommes allés un peu trop ouverts et trop frénétiques contre une bonne équipe.

«Vous voyez Tyson Fury quand il se fait renverser plusieurs fois, c’est remarquable à quel point il est calme et composé sur le sol. Compte jusqu’à six, sept, huit, il se lève et se prépare, prêt à repartir. Nous nous sommes levés trop tôt et avons essayé de faire le tri.

Tout le monde pensait que Fury avait été battu lorsque Wilder l’a abattu lors de leur premier affrontement

Fury parvient toujours à surmonter d’énormes coups et l’a fait à nouveau lors du troisième combat

« Les esprits doivent être meilleurs, mais nous avons également dû examiner différentes choses, la communication doit être directe. »

Solskjaer se retrouve également au bord du gouffre, n’ayant remporté aucun de ses quatre derniers matches, avec une série de matches exténuants à l’horizon, à commencer par Tottenham samedi.

talkSPORT comprend qu’Antonio Conte a déjà été sondé si United décidait de limoger le Norvégien.

Il est en sécurité pour le moment – ​​et a donné une réponse combative aux questions sur son avenir.

Il a déclaré : « J’ai vécu de très mauvais moments en tant que joueur ici et quand j’ai été entraîneur, j’ai dû faire face à des revers.

« Il y a eu au moins deux ou trois crises depuis que je suis devenu manager ici, et une chose que je peux dire, c’est que je vais toujours tenter ma chance et riposter. »