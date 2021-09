Ole Gunnar Solskjaer veut que les gardiens se battent pour la place de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Les gros titres du début de saison prometteur de Manchester United ont, peut-être naturellement, été les stars attaquantes qui ont fait grimper le classement de la Premier League.

Cependant, malgré les contributions accrocheuses de Cristiano Ronaldo et co, un autre joueur est sorti de l’ombre pour relancer sa fortune en déclin.

Avancez David De Gea.

Lorsque, fin mai, De Gea n’a réussi à arrêter aucune des onze pénalités de Villareal – et a manqué le décideur – cela semblait être un point culminant tristement approprié pour deux ans de baisse de forme.

Avec Dean Henderson respirant dans son cou et des points d’interrogation sur ses pouvoirs de décoloration, l’Espagnol aurait pu être pardonné de se soumettre à une introspection sur ses perspectives de carrière.

Avance rapide vers la nouvelle saison, le joueur de 30 ans a profité de l’absence d’Henderson pour cause de blessure et de maladie pour retrouver la meilleure forme et se positionner comme le favori pour conserver les gants.

Et pourtant, malgré le plafonnement de ce renversement de fortune avec un match gagnant contre West Ham, ESPN rapporte qu’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas encore confirmé De Gea comme son numéro un à long terme.

Bien que le Norvégien aurait été impressionné par la candidature de l’Espagnol, il souhaite également que le retour d’Henderson rivalise avec son coéquipier pour le poste.

Et Solskjaer ignorera les appels à s’installer sur un gardien fixe dans l’espoir qu’une concurrence féroce finira par profiter aux joueurs et au club à long terme.

Avec plus de 50 matchs à jouer dans toutes les compétitions cette saison, on pense que De Gea, Henderson et Tom Heaton auront tous de nombreuses occasions d’impressionner.

Pour sa part, Henderson a discuté du bilan mental de l’incertitude sur sa place au cours de l’été, ce qui semblerait faire du stratagème de Solskjaer une stratégie à haut risque.

De plus, les défenses ont besoin de cohérence et de familiarité pour favoriser une compréhension collective, donc les fans de United espèrent que les points d’interrogation sur une position aussi vitale ne saperont pas les progrès réalisés plus haut sur le terrain.