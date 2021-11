Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a visé les « soi-disant experts », comme Roy Keane, après d’intenses critiques dirigées contre le défenseur Harry Maguire.

Le capitaine des Diables rouges Maguire a subi une énorme pression pour ses performances en début de saison et a été la cible de critiques brutales après des performances inférieures à la moyenne contre Liverpool et Manchester City.

Maguire a connu un début de saison torride pour United

Maguire s’est moqué de ceux qui ont douté de lui avec sa célébration pour l’Angleterre

Bénéficiant d’un bref répit après sa mauvaise forme en club, Maguire a marqué le premier but de l’Angleterre lors d’une victoire 5-0 contre l’Albanie lors de la pause internationale, se tenant les oreilles face à la foule.

Keane a commenté le geste en disant : « Il met évidemment ses mains comme s’il faisait taire les critiques, mais je pense que c’est embarrassant.

«Il a été une honte ces derniers mois pour Manchester United et il pense aux scores et cela va faire taire ses critiques. Gênant. »

Bien que les autres experts Ian Wright et Jermaine Defoe soient d’accord avec l’évaluation de Keane ce jour-là, Magurie – qui était également soutenu par le patron de l’Angleterre Gareth Southgate – a offert une réponse mesurée après le match.

Keane a particulièrement endurci Man Utd ces derniers temps

« Je suis le capitaine de Manchester United », a-t-il déclaré. « Bien sûr, je vais recevoir des critiques lorsque l’équipe ne va pas bien, mais la célébration n’était dirigée contre personne. »

Le manager de Maguire, Solskjaer, a bénéficié du soutien de ses anciens coéquipiers de United dans les médias, Keane, Gary Neville et Rio Ferdinand défendant régulièrement le Norvégien.

Cependant, la pression s’est intensifiée cette saison, Solskjaer étant le favori pour devenir le prochain manager de Premier League à perdre son emploi, et ses amis dans les médias ont commencé à changer de ton.

Ferdinand a récemment déclaré qu’il était peut-être temps que le relais soit passé par Solskjaer, tandis que Keane a admis qu’il ne croyait plus en l’entraîneur.

Solskjaer a bénéficié d’un grand soutien de Keane au début de son passage dans la pirogue United, mais les choses ont radicalement changé

Et Solskjaer n’a pas pu résister à faire une fouille sournoise à ses critiques et à ceux de l’équipe tout en défendant Maguire avant leur retour en Premier League contre Watford samedi.

« En tant qu’équipe, nous n’avons pas performé au niveau que nous savons que nous pouvons faire et aux niveaux auxquels nous devons être », a déclaré Solskjaer.

« Harry [Maguire], comme Gareth [Southgate] dit à juste titre, il n’est pas du genre à se cacher sur la table de traitement ou à essayer de trouver une excuse pour s’asseoir sur des jeux.

« Harry est un professionnel de haut niveau qui veut être là pour le manager à chaque fois et il s’entraîne très bien et je pense que cette semaine, partir et marquer quelques buts pour son pays aidera sa forme et sa confiance.

Solskjaer était heureux de voir Maguire célébrer son but contre l’Albanie

«Pour moi, non, je n’ai pas envisagé de lui retirer un brassard de capitaine. Il a été un pilier absolu pour nous sur et en dehors du terrain depuis son arrivée.

«Les soi-disant experts ont leurs opinions et c’est leur travail de donner leur opinion, ce n’est pas quelque chose dont nous devons trop nous soucier.

« En tant que véritable exemple de joueur de Man United, Harry est toujours là pour son équipe et son pays. »

Le commentaire des « soi-disant experts » peut clairement être interprété comme une référence à Keane et au reste de ceux qui se tournent maintenant vers le patron, mais aurait-il pu y avoir une autre fouille visant son ancien coéquipier?

La dernière citation de Solskjaer selon laquelle Maguire est «toujours là pour son équipe» pourrait bien être perçue comme visant Keane, qui a été renvoyé de l’équipe irlandaise de la Coupe du monde 2002 à la suite de sa dispute publique avec l’ancien manager Mick McCarthy.

Si vous n’êtes pas familier avec cette histoire, voici comment elle a été décrite par l’ancien international de la République d’Irlande Clinton Morrison sur talkSPORT : « Roy fumait !

getty

Roy Keane s’est brouillé avec son ancien manager national en 2002, puis a ressenti la colère de Sir Alex Ferguson à Manchester United en 2005

« Roy était toujours prêt à exploser à l’époque, se battant toujours contre les choses et toujours prêt à entrer dans une.

« Ils se sont séparés et Roy s’est tenu là et a dit : ‘Vas-y, Mick. Qu’est ce que tu vas faire? Prendre une décision.’ Il a donc dû le renvoyer chez lui.

«Et, littéralement en deux jours, il était de retour à Manchester portant cet horrible survêtement Diadora qu’il portait pour promener son chien.

« Je ne pouvais pas le croire ! »