Ole joue au Monopoly à enjeux élevés, mais combien de cartes Get Out of Jail Free supplémentaires le patron de United sera-t-il autorisé à jouer ?

Vous ne pouvez pas ignorer que depuis son arrivée à Manchester United, il y a 160 matchs, Ole Gunnar Solskjaer a pu dépenser plus de 370 millions de livres sterling, constituant une équipe qui n’a rien gagné.

Il joue au football au Monopoly, se promène dans une petite voiture argentée, achète les articles les plus chers qu’il peut voir, avec des cartes Get Out Of Jail Free fourrées dans sa poche. Il en a utilisé un autre hier soir.

Solskjaer a sonné les changements à Old Trafford lors de sa victoire sur Villarreal

Il sera intéressant de voir combien il devra être autorisé à utiliser et continuer à jouer au jeu.

“Il a eu raison de ses sous-marins”, était un cri de guerre sur les réseaux sociaux mercredi soir alors que United remportait une victoire à domicile contre Villarreal. Mais je ne vois pas comment quelqu’un peut dire que la façon dont Ole Gunnar Solksjaer a utilisé son banc était une masterclass tactique ?

Un peu comme lorsque le gardien de Liverpool Allisson est venu pour sa tête gagnante à la 95e minute contre West Brom la saison dernière? Comme si c’était le plan ingénieux de Jurgen Klopp de jouer à 11 à la dernière minute ?

La volée exceptionnelle de Telles a rétabli le niveau de United à l’heure. Alors, quels ont été les mouvements d’Ole à partir de là pour continuer et gagner le match ?

Quinze minutes plus tard, trottaient Pogba et Sancho – deux buts de 24 carats et passes décisives – puis Nemanja Matic et Edinson Cavani. Ce dernier (pas pour la première fois non plus, j’ajouterais) s’est avéré être une figure charnière.

Il y a eu des scènes absolues après que Ronaldo ait marqué un grand vainqueur tardif

Néanmoins, avec 89 minutes au compteur, les changements n’avaient pas réussi à générer le but qui serait crucial dans la campagne européenne saccadée de United.

Donc, avec une minute de temps normal restant, c’est ça, dit Ole – Fred ! Avec Jesse Lingard.

Maintenant, cela semblerait être un coup dur pour organiser une victoire improbable. Ou peut-être que Solksjaer avait regardé haut dans les gradins et décidé que la quantité de Fergie Time que Sir Alex était sur le point de dire au quatrième officiel d’ajouter serait suffisante ?

Quoi qu’il en soit, lorsque le gardien de Villarreal, Rulli, a tapé dans le tir de Cristiano Ronaldo – sur une passe décisive de Lingard – au premier poteau à la 95e minute, la fin, semble-t-il, avait justifié les moyens.

Ronaldo a couronné une soirée mémorable à Old Trafford

