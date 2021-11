Ole Miss a cuisiné Hugh Freeze à la perfection, mais a supprimé les tweets

Certains d’entre vous se souviendront peut-être qu’avant d’être l’entraîneur-chef d’un collège créé par une famille de télévangélistes, également connue sous le nom de Liberty University, Hugh Freeze était en fait l’entraîneur-chef d’Ole Miss de 2012 à 2017.

Freeze a obtenu pas mal de succès (bien qu’une grande partie ne compte plus après que l’école a été sanctionnée pour des violations de recrutement sous sa direction et celle de l’actuel directeur sportif de Texas A&M, Ross Bjork, et contraint d’annuler 33 victoires).

Cependant, malgré le succès sur le terrain, le mandat de Freeze est mieux connu pour ce qui s’est passé en dehors du terrain, y compris un commentaire étrange à une recrue comparant l’enquête de la NCAA sur les rebelles à la persécution de Jésus-Christ, ainsi que le scandale qui a finalement conduit à son licenciement dans lequel il a passé des appels à un service d’escorte basé à Tampa à partir de son téléphone délivré par l’université.

Alors que les Liberty Flames de Freeze se rendaient au stade Vaught-Hemingway samedi pour affronter son ancienne équipe, tout le monde s’attendait à ce qu’il y ait de la maladresse et beaucoup de blagues.

Les gens qui gèrent les médias sociaux à Ole Miss n’ont pas déçu car ils ont battu le Fighting Jerry Falwells 27-14.

Il s’agit d’une référence à un tweet Freeze (supprimé depuis) ​​envoyé en 2013, dans lequel il invitait toute personne ayant des preuves d’une violation de recrutement à le signaler au bureau de conformité du Mississippi. Bien sûr, les rebelles ont finalement commis de nombreuses violations entraînant certaines des sanctions les plus sévères de la NCAA ces dernières années.

Mais le compte des rebelles n’a pas été fait. Pas encore.

Pour ceux qui ne savent peut-être pas exactement ce qu’ils regardent ici, il s’agit d’une photo du match de Liberty contre Syracuse en 2019 lorsque Freeze, qui avait subi une hernie discale entraînant une infection à staphylocoque nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence, a dû entraîner les Flames d’un lit d’hôpital.

Il s’agit d’un trolling de haut niveau d’Ole Miss, et l’équipe de communication des Rebels n’a montré aucune pitié à l’ancien entraîneur de l’école samedi. (Jusqu’à ce qu’ils suppriment les tweets. Lâches.)

