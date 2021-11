Ole Miss trolle l’État du Mississippi avec une liste de souhaits Amazon « sans œufs »

Le n ° 9 Ole Miss a battu son rival Mississippi State, 31-21, à Thanksgiving, remportant le Egg Bowl pour la deuxième année consécutive et ramenant le Golden Egg Trophy à Oxford, où il se déroulera pendant au moins un an.

Mais il n’a pas suffi à Ole Miss de battre les Bulldogs et de prolonger le règne de l’entraîneur Lane Kiffin en tant que roi du Mississippi jusqu’à ce que les équipes se rencontrent à nouveau. Le compte Twitter de l’équipe – qui a produit du contenu spectaculaire tout au long de la saison – célèbre la victoire depuis jeudi soir.

Et vendredi, le compte a livré un poignard hilarant sous la forme d’une liste de souhaits de Noël sur Amazon pour les fans de l’État du Mississippi avec un thème manifeste «sans œufs». A+ à la traîne ici.

À Starkville et à la recherche d’offres pour le Black Friday ? Nous avons ce qu’il vous faut. https://t.co/Tlh8uPRyAc – Ole Miss Football (@OleMissFB) 26 novembre 2021

Les éléments de la liste incluent des livres de cuisine sans œufs, tels que Baking Without Eggs, des livres pour enfants, comme Peter Rabbit: The Tale of the Missing Egg et Batman in the Case of the Missing Egg, et d’autres produits avec un thème sans œufs, y compris des assaisonnements sans œufs , œufs végétaliens et autres substituts d’œufs, mayonnaise sans œufs et biscuits sans œufs.

Juste un contenu incroyable du compte Twitter d’Ole Miss football, qui manque rarement une opportunité de pêche à la traîne parfaite – avec Kiffin. Et, bien sûr, les fans de football universitaire ont adoré ça.

Lorsqu’il est fait correctement, comme ici, le smack talk post-Egg Bowl est aussi brutal que beau. https://t.co/lO2IwX93m1 – VacatedWins (@VacatedWins) 26 novembre 2021

Ils ont refait la chose !!!! ❤️❤️ https://t.co/E4DvJEK1Nv – Ole Miss Sports (@RebelSportsTalk) 26 novembre 2021

Brillant!! https://t.co/Ll1ALYWewW – Jane Lee (@janelee1972) 26 novembre 2021

C’est bien. https://t.co/qYkDQLUPTV – Tyler Mansfield (@TMansfieldMedia) 26 novembre 2021

Ce membre du personnel vit sur le fil cette année… mais je suis tellement là pour tout !! https://t.co/5YcLiLlFJF – Brendan Craig (@brendanGcraig) 26 novembre 2021

Ceci est un programme de qualité à la traîne https://t.co/FXI8ETzLjK – Lord Matthew (@MatthewJaques) 26 novembre 2021

