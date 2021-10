Ole Out ou Ole In ? Le grand débat à Manchester United – Man United News And Transfer News

Les références d’Ole Gunnar Solskjaer pour la gestion de Manchester United sont constamment surveillées et les fans sont divisés quant à savoir s’ils pensent qu’il est dépassé – le soi-disant camp #OleOut, ou s’il devrait avoir plus de temps et de soutien – le #OleIn camp.

Chez The Peoples Person, nous sommes fiers de présenter les nouvelles de manière impartiale, mais aujourd’hui, certains de nos rédacteurs ont partagé leurs opinions personnelles sur le fait qu’ils soient “#OleOut, #OleIn ou quelque part entre les deux”.

Scott Eckersley a déclaré: «Je suis quelque part entre les deux. Son équipe a été bonne et l’atmosphère entre l’équipe et les fans est la meilleure depuis quelques années, mais je suis de plus en plus pessimiste qu’il ait ce petit pourcentage supplémentaire qui sépare les bons managers des grands.

«Tactiquement, je pense qu’il est décevant et j’ai l’impression qu’il est à la limite de ce dont il est capable. Nous sommes régulièrement dominés par les équipes les plus faibles et nous ne pouvons pas contrôler un match.

“S’il y avait un manager hors pair qui joue au football offensif, je le voudrais, mais il ne semble pas y avoir de candidat hors pair.

“En fin de compte, je pense qu’on se souviendra de lui comme d’un nettoyant de palette nécessaire après la misère de Moyes à Mourinho.”

Red Billy était plus critique :

« Après avoir changé d’avis plusieurs fois, je suis maintenant à 95% #OleOut. Je ne pense pas qu’il y ait assez de conscience tactique et il ne semble pas apprendre de ses erreurs. L’autre jour, il a déclaré lors d’un point de presse qu’il voulait des milieux de terrain comme Bryan Robson plutôt que des spécialistes de position, et je pense que cela montre une pensée dépassée et explique pourquoi notre milieu de terrain est inefficace, peu importe qui il choisit. Le football a évolué.

«Il joue trop de joueurs hors de position sans raison valable, il ne fait pas assez tourner son équipe et il met trop de foi dans la corruption et la loyauté avant le talent et la classe. Il n’a toujours pas compris comment jouer le bloc bas et n’a pas de plan tactique B alors que le plan A, la contre-attaque, ne fonctionne pas.

“Cela devient un cliché de dire que United n’a pas d’identité d’équipe et n’est qu’une collection d’individus, mais cela ne rend pas cela faux.

“Sur le plan positif, il faut certainement lui attribuer le mérite d’avoir constitué une bonne équipe et d’avoir développé un bon esprit d’équipe, qui sont d’une importance cruciale et difficile dans le jeu moderne.”

Marwan Harraz adopte une position plus équilibrée :

«Je suis toujours sur la clôture à propos de Solskjaer. Il a investi intelligemment et a apporté des changements à la structure du club qui étaient attendus depuis longtemps et ignorés par les précédents managers de «classe mondiale».

“Solskjaer gère aussi bien vers le haut avec le conseil d’administration et les propriétaires qu’avec ses propres joueurs qui l’aiment clairement.

« La pièce manquante réside malheureusement dans les fondements de la tactique. Comme il est actuellement compris, il ne participe pas aux séances d’entraînement car il est manager et non entraîneur (similaire à Sir Alex Ferguson). Ce n’est jamais un problème, mais le problème est qu’il n’a pas réussi à être impitoyable avec son personnel et à résoudre un problème flagrant.

«Nous ne pouvons pas être les deuxièmes sur le terrain de manière aussi cohérente et ne pas l’aborder. Il doit résoudre ce problème comme il veut, mais je pense que c’est en faisant appel à un entraîneur tactique qui peut donner à l’équipe la forme solide dont elle a besoin.

“En fin de compte, c’est ce domaine qui sera sa perte s’il n’est pas traité car il a été brillant dans tous les autres domaines de la gestion du football.”

Shane Healy était également indécis :

« Tout comme Scott et Marwan, je suis encore un peu sur la clôture. Nous avons toujours besoin d’un bon milieu de terrain et les candidats à la direction ne sont pas géniaux.

“Peut-être lui donner cette saison et essayer de tenter Pochettino après.

«J’aimerais qu’il réussisse évidemment, mais nous ne pouvons pas souvent enchaîner trois passes ensemble.

“On a l’impression qu’il a fait de nous une équipe qui joue exactement comme United lors de la finale de 1999. Pauvre pendant la majeure partie du jeu, puis réalise un miracle à la fin.

“Je suis d’accord pour dire que l’équipe et le moral ont été bons.”

Raj Dholakia n’était pas convaincu :

‘Je suis Ole. Premièrement, il est assez clair que nous n’avons pas de style de jeu défini. Après presque trois ans aux commandes, l’homme n’a aucune idée de ce qu’est notre onze le plus fort.

« Deuxièmement, il est tactiquement incompétent et cela se voit clairement dans les grands matchs, à savoir les demi-finales et les finales des tournois. Il y a un manque de bravoure pour faire des remplacements (finale d’Europa).

“Zéro trophée en trois ans.”

“Sa préférence pour” la passion et le rythme de travail “par rapport à la qualité naturelle signifie que nous avons du mal à garder la possession.

«Ole s’appuie à maintes reprises sur l’intelligence individuelle pour nous sortir de situations délicates. Le problème est que ce n’est pas durable.

“De plus, nous avons fait appel à des joueurs comme Sancho et VDB alors qu’ils ne correspondent clairement pas à son style de football de contre-attaque.

«Pourquoi avons-nous même acheté Sancho? Était-il même une priorité sur un milieu défensif cet été? C’est un joueur incroyable, mais ce n’est pas Rashford qui peut courir derrière pour des contre-attaques rapides. Sancho est un joueur cultivé qui prospère dans un système basé sur la possession. Parfois, j’ai l’impression qu’Ole lui-même ne connaît même pas le type de lecteur qu’il achète.

« Tout le monde voulait que Jose soit limogé malgré sa deuxième place et ses 2 trophées l’année précédente. Nous avons une équipe suffisamment bonne pour relever le défi cette année, j’ai juste peur que nous perdions une autre saison à cause du fait que le manager n’est pas assez bon.

Joe Taylor était sans doute l’écrivain le plus favorable au maintien du Norvégien :

«Je suis Ole (pour le reste de la saison)… mais s’il ne remet pas de trophée cette saison, cela fait assez longtemps que le club aurait souffert de cette sécheresse de trophée et ce n’est pas juste.

“Nous avons vu des performances de classe de maître tactique de Solskjaer.. par exemple contre Villarreal, ses remplacements ont fonctionné, Lingard, Matic et Cavani ont tous contribué à la victoire hier soir et le timing des remplacements était la clé.

“Il est essentiel que de bonnes relations se forment sous Solskjaer et que les joueurs soient 100% plus heureux qu’ils ne l’étaient il y a 3-4 saisons. Sa reconstruction a également contribué à l’atmosphère sur le terrain et en dehors du terrain et il est toujours resté fidèle à ses joueurs chaque fois que les médias les scrutent.

«Je pense que nous devons également féliciter le patron pour le redressement dans les coulisses. Les améliorations apportées à l’académie sont dues à Solskjaer. Il a promu de nombreux joueurs qui se sont révélés excellents et son équipe de recrutement et le directeur du football ont également passé un été fantastique.

“D’un autre côté, il est malheureusement clair qu’il a des favoris clés lors de la sélection de son onze de départ.. par exemple, le pivot McFred ne fonctionne tout simplement pas à chaque match et cela nous coûte des points cruciaux.

“L’équipe d’entraîneurs est très inexpérimentée et j’aurais aimé voir un haut responsable expérimenté s’asseoir avec Solskjaer plutôt que quelqu’un qui occupe le poste depuis quelques années.

“Cependant, je soutiendrai Solskjaer parce que j’aime ce qu’il a fait à l’équipe et s’il part, il laissera cette équipe dans le meilleur état qu’elle soit depuis 2013.”

Zoe Hodges n’a pas non plus abandonné l’assassin au visage de bébé :

«Je suis Ole, mais je me déplace lentement vers quelque part au milieu!

«Je suis une personne sentimentale, j’aime quelqu’un qui connaît et aime vraiment le club. Cependant, c’est une saison décisive pour Ole, nous avons littéralement certains des plus grands joueurs qui ont jamais joué au jeu, s’il ne les aide pas et ne gagne pas de l’argenterie, je pense qu’il est sorti!’

Colm Murphy :

‘Je suis quelque part entre les deux. Je pense qu’il est très évident qu’Ole n’est ni Pep ni Klopp et ne le sera jamais, mais en même temps, il a apporté une période de stabilisation bien nécessaire après des années de troubles.

« Avec la plupart des choses, les gens essaient de tout rendre noir et blanc alors que la réalité est toujours grise. Il est fortement critiqué pour les remplaçants mais il les a brillamment utilisés ces derniers temps avec Lingard et notamment Matic offrant un grand contrôle et une pénétration au milieu en fin de match.

«À moins que nous n’ayons un remplaçant à long terme vraiment fort, je ne vois pas l’intérêt de le limoger. Il a assez bien construit l’équipe et il y a une bonne ambiance. Le seul problème est de savoir comment il a complètement négligé le milieu de terrain qui est systématiquement notre chute.

“Et je ne suis pas pour tout blâmer sur les entraîneurs parce qu’il n’y a pas un entraîneur là-bas qui aurait notre milieu de terrain beau, c’est une sélection de joueurs lamentable. Je ne veux pas non plus qu’il soit renvoyé car je ne veux pas que nous perdions des entraîneurs comme McKenna et Ramsey dont je n’ai entendu que du bien.

«J’ai parlé avec des gens des Whitecaps de Vancouver du temps passé par McKenna là-bas et ils s’extasient encore sur lui à ce jour. La meilleure façon d’avancer est de planifier méticuleusement que son remplaçant soit désigné un an à l’avance, et de ne pas être entraîné dans un limogeage en raison des résultats et de prendre quiconque est disponible.

Enfin, Sam Peoples est aussi #OleIn et explique ses raisons dans cette vidéo United Peoples TV :