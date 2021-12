OLED EX : LG a présenté son alternative à la Mini LED avec des panneaux 30% plus fins | La technologie

LG a présenté les panneaux OLED EX qui seront une alternative à la Mini LED et se démarqueront par leur luminosité, ainsi que par leur finesse.

LG continue de nous donner un bon nombre de nouvelles cette année avant un CES 2022 qui s’annonce plein de victimes. Ces derniers jours, il a présenté des téléviseurs et des écrans de toutes sortes et les dernières nouvelles à cet égard sont son nouvelle génération de panneaux OLED qu’il a surnommés OLED EX.

Le slogan EX qui rejoint OLED vient des mots évolution et expérience, comme expliqué par LG, et la première chose qu’ils ont avancée est que ce panneau est jusqu’à 30 % plus lumineux « par rapport aux écrans OLED classiques », comme publié dans ..

Pour obtenir cette brillance, des composés de deutérium sont utilisés qui permettent d’obtenir cet effet les diodes émettent une lumière plus puissante cela laisse en peu de temps les 600 nits que les panneaux OLED normaux ont généralement, bien qu’il n’ait pas été précisé combien de progrès seraient réalisés.

Cette technologie, qui semble vouloir concurrencer les Mini LED, dispose également d’une précision des couleurs optimisée qui évite la distorsion que subissent parfois certaines dalles OLED.

Il a également été annoncé que l’épaisseur de ces nouveaux panneaux est 30 % plus mince que les OLED normales. Cet aspect est d’une importance vitale car il permet une focalisation au-delà des téléviseurs qui élargira votre marketing. Il peut être ajouté aux téléphones portables ou aux tablettes, par exemple.

Il est clair que LG ne veut pas rater le train du marché et elle est obligée d’annoncer sa propre technologie qui les remettra en tête en termes de dalles avant l’avancée des différents modèles qui deviennent populaires, comme la Micro LED et la Mini LED.

Quoi qu’il en soit, comme pour les autres nouvelles que LG a annoncées ces derniers temps, il n’y a pas de date prévue pour son débarquement sur le marché. De plus, à cette occasion, il a été dit que les panneaux OLED EX arriveraient entre nos mains dans « quelques années ».