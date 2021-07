OLED, LCD, QLED et plus

Les écrans dominent nos vies, et nous les regardons de plus en plus. Entre les écrans des téléphones, des téléviseurs, des ordinateurs et même des réfrigérateurs, vous comptez probablement sur un écran pour de nombreux aspects de votre vie. Mais ces affichages peuvent en fait être réalisés de différentes manières. Et différents types d’affichage offrent différents avantages et inconvénients.

Confus par tous les différents noms d’affichage, et ce qu’ils signifient pour vos appareils ? Voici une brève explication des technologies d’affichage et de ce qui les rend formidables.

Types d’affichage expliqués : écrans LCD

Le type d’affichage le plus courant aujourd’hui est de loin l’écran LCD ou affichage à cristaux liquides (donc oui, l’affichage LCD du titre est redondant). Les écrans LCD utilisent essentiellement une fine couche de solution cristalline prise en sandwich entre deux panneaux de verre polarisé. Une grille de millions de transistors alimente ensuite les cristaux, les faisant s’ouvrir ou se fermer, et finalement filtrant la lumière qui peut traverser la couche polarisée d’une manière qui crée une image. Les écrans LCD peuvent laisser passer ou bloquer la lumière par pixel. Lorsque vous avez des millions de pixels, cela peut donner une image relativement détaillée.

Bien sûr, vous vous demandez peut-être comment ces écrans peuvent produire de la couleur, et pendant longtemps ils ne l’ont pas fait – et ne le font toujours pas sur de nombreux écrans LCD. Cela se fait en divisant chaque pixel en trois sous-pixels, qui sont un segment LCD contrôlé individuellement. De plus, chaque sous-pixel possède un filtre de couleur rouge, vert ou bleu (RVB), et leur combinaison permet de créer efficacement n’importe quelle couleur.

Il y a un dernier composant à la technologie LCD : un rétroéclairage. Le rétroéclairage fournit la lumière qui est finalement filtrée pour créer une image. Traditionnellement, les écrans LCD utilisent des rétroéclairages CCFL, qui contiennent du mercure. Mais récemment, les fabricants se sont plutôt tournés vers un autre type de rétroéclairage, la LED.

Types d’affichage expliqués : écrans LED

Source de l’image : Pomme

À présent, vous avez probablement compris que les écrans LED ne sont pas différents des écrans LCD. En fait, les écrans LED sont un type d’écran LCD. Mais ce qui définit un écran LED a moins à voir avec la façon dont l’écran filtre la lumière, et plus à voir avec la source de cette lumière en premier lieu.

LED signifie Light-Emitting Diode et fonctionne essentiellement en faisant passer un courant à travers un matériau semi-conducteur. Pour les besoins de ce guide, la façon dont les LED fonctionnent n’a pas vraiment d’importance – juste qu’elles produisent de la lumière.

Mais il existe différents types d’écrans LED – et les différents types dépendent en grande partie du nombre de LED et de leur emplacement.

Écrans LED éclairés par les bords

La plupart des anciens écrans LED sont éclairés par les bords, ce qui signifie essentiellement qu’il y a une série de LED placées sur les bords de l’écran. La lumière créée par ces LED est diffusée avec un diffuseur de lumière, créant une image plus uniforme. C’est pourquoi vous ne voyez pas seulement une image sur les bords de l’écran. Mais l’inconvénient est que ces écrans ne sont pas aussi lumineux que les autres types d’écrans LED.

Écrans LED à éclairage direct

Les écrans LED à éclairage direct suppriment l’éclairage latéral et placent à la place quelques LED à l’arrière de l’écran, ce qui signifie que plus de lumière est fournie et que la lumière est plus uniforme sur l’écran. Cela permet une image plus lumineuse dans son ensemble. Cette technologie ne se trouve généralement que sur les téléviseurs bas de gamme et milieu de gamme.

Écrans LED à matrice complète

Les écrans LED à matrice complète sont similaires aux écrans LED à éclairage direct en ce sens qu’ils ont des lumières LED à l’arrière de l’écran. Mais au lieu de quelques LED, les écrans LED à matrice complète ont quelques dizaines de LED. Et, ces LED peuvent être allumées et éteintes individuellement.

Il y a de sérieux avantages à cela. Les filtres proposés par les écrans LCD sont assez bons pour bloquer la lumière, mais ils ne peuvent pas tout bloquer. Un peu de lumière passe toujours à travers – et le résultat est que lorsqu’il y a quelque chose de noir sur l’écran, ce n’est pas du vrai noir. Mais lorsque vous pouvez éteindre et atténuer un segment du rétroéclairage, il n’y a pas de lumière à laisser passer en premier lieu, créant un noir plus profond. Récemment, les téléviseurs LED à matrice complète ont reçu de plus en plus de lumières, également connues sous le nom de « zones de gradation ».

Affichages mini-LED

Comme son nom l’indique, la technologie mini-LED réduit la taille de chaque LED individuelle derrière un écran – et le résultat est que plus d’entre elles peuvent être incluses. Avec la technologie mini-LED, les écrans peuvent passer de quelques dizaines de rétroéclairages à des centaines, chacun pouvant être contrôlé individuellement. Cela permet une gradation plus détaillée, ce qui signifie que même les plus petites zones de noir sur l’écran peuvent être désactivées. En moyenne, les mini-LED mesurent environ 0,008 pouces. C’est environ un cinquième de la taille d’une LED traditionnelle.

Affichages à micro-LED

Plus petit c’est mieux non ? C’est là qu’interviennent les écrans micro-LED. Il existe très peu d’écrans micro-LED sur le marché à l’heure actuelle, mais ils sont largement considérés comme l’avenir – et nous nous attendons à ce que de plus en plus d’entre eux commencent à sortir bientôt. Les mini-LED mesurent environ 0,002 pouces, ce qui signifie essentiellement qu’il pourrait y avoir une seule LED pour chaque pixel sur un écran. Lorsque chacune de ces mini-LED peut être contrôlée individuellement, vous ne pouvez pas faire mieux.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les LED ne deviendront pas plus petites. En fait, ils pourraient avoir à le faire. Alors que nous nous dirigeons vers un monde avec des écrans à plus haute résolution, les pixels continuent de devenir de plus en plus petits, et les LED devront suivre tant que l’écran LCD est le type d’affichage dominant.

Explication des types d’affichage : écrans QLED

Source de l’image : Samsung

Les QLED, ou affichages à diodes électroluminescentes à points quantiques, sont également un type d’écran LCD. Les « vraies » diodes électroluminescentes quantiques émettent leur propre lumière, mais la plupart des téléviseurs QLED de Samsung combinent en fait les concepts et incluent toujours le rétroéclairage.

Ce qui définit vraiment un téléviseur QLED, c’est l’utilisation d’un filtre à points quantiques, qui est un film de minuscules molécules qui émettent leur propre lumière de couleur différente lorsqu’elles sont touchées par la lumière. Ces points quantiques peuvent essentiellement produire une image plus lumineuse et des couleurs plus profondes. Et, en raison de leur efficacité, très peu de lumière est perdue. Habituellement, comme le rétroéclairage est d’un bleu vif, les points quantiques sont verts et rouges.

Les récents téléviseurs QLED de Samsung combinent la meilleure technologie de rétroéclairage avec cette approche par points quantiques. Ces téléviseurs, appelés téléviseurs Neo QLED, offrent une technologie à points quantiques avec un rétro-éclairage mini-LED pour créer des niveaux de noir profonds. À terme, les téléviseurs QLED peuvent offrir un rétroéclairage micro-LED.

Des entreprises autres que Samsung peuvent utiliser la technologie des points quantiques sans la qualifier d’écran QLED.

Types d’écran expliqués : écrans OLED

Source de l’image : Samsung

Jusqu’à présent, tous les types d’affichage que nous avons examinés reposent sur la technologie LCD. Mais les écrans OLED (diodes électroluminescentes organiques) le suppriment complètement. Cette technologie se trouve sur de nombreux téléviseurs haut de gamme, en particulier de LG, mais pourrait être mise à l’épreuve par les écrans micro-LED dans un proche avenir.

Les écrans OLED n’ont pas de couches polarisantes ni de cristaux fantaisie. Au lieu de cela, lorsque la tension est appliquée, chaque sous-pixel d’un écran OLED s’allume. Chaque sous-pixel contient une molécule différente qui réagit différemment à la tension appliquée. En conséquence, différentes couleurs sont produites.

Vous avez peut-être remarqué que j’ai dit que les sous-pixels “s’allument” lorsque la tension est appliquée – et c’est vrai. Cela signifie qu’un rétroéclairage n’est pas nécessaire sur les écrans OLED. La tension peut également tout simplement ne pas être appliquée à un pixel lorsqu’il y a du noir sur l’image, ce qui donne de vrais niveaux de noir.

Les écrans OLED présentent des inconvénients majeurs. Notamment, les écrans OLED ne sont tout simplement pas aussi lumineux que les écrans LCD, car ils n’ont pas de rétroéclairage. De plus, les matériaux utilisés pour les créer sont plus chers.

Explication des types d’écrans : écrans QD-OLED

Que se passe-t-il lorsque vous combinez les meilleures technologies TV ? Vous obtenez des écrans QD-OLED. Ces écrans sont essentiellement des hybrides d’écrans à points quantiques et OLED, offrant les avantages de chacun.

L’essentiel d’un écran QD-OLED est qu’il utilise la technologie OLED et améliore sa luminosité et sa couleur avec la technologie des points quantiques. Cela signifie que vous pouvez obtenir les mêmes niveaux de noir profond que les écrans OLED, avec la luminosité impressionnante des téléviseurs QLED.

Alors, quelle technologie d’affichage est la meilleure ?

En fait ça dépend. Les téléviseurs QLED peuvent devenir un peu plus lumineux que les téléviseurs OLED, mais la plupart conviennent que les téléviseurs OLED peuvent toujours être suffisamment lumineux pour la plupart des utilisations. Et l’avantage des vrais niveaux de noir proposés par OLED permet toujours un contraste élevé. Pour l’instant, les meilleurs téléviseurs OLED offrent une meilleure qualité d’image globale que les meilleurs téléviseurs QLED. Alors que Samsung continue d’affiner la technologie QLED, cela pourrait changer.

Les avantages des téléviseurs OLED sont qu’ils produisent de vrais noirs et, par conséquent, un contraste plus élevé et qu’ils offrent une meilleure vision hors-angle. L’avantage des écrans QLED est qu’ils sont plus lumineux et moins chers que les panneaux OLED.