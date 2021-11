OLED MacBook retardé, selon un rapport ; pas encore de signe de microLED

Le premier écran OLED MacBook a été retardé, selon un rapport sur la chaîne d’approvisionnement. Il indique qu’Apple prévoyait à l’origine d’apporter la technologie d’affichage aux MacBooks en 2025, un an après l’introduction supposée des iPads.

Cependant, la technologie d’affichage plus compliquée nécessaire dans un ordinateur portable pose des problèmes, dit le rapport, alors qu’Apple a du mal à contenir les coûts…

Fond

Apple évolue lentement vers quatre types de technologies d’affichage pour ses produits :

LCD IPS avec rétroéclairage conventionnel. Ceci est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhones moins chers.

LCD IPS avec rétroéclairage miniLED. Apple est passé à cela pour les modèles iPad Pro et l’utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro. Il permet des noirs plus foncés et des blancs plus brillants, et fait une différence surprenante.

OLED. Apple l’a d’abord adopté dans l’Apple Watch avant de l’intégrer à l’iPhone, à commencer par l’iPhone X. Apple ne l’a pas encore utilisé dans les iPads ou les MacBooks, mais devrait le faire au cours de la période 2023-2026.

MicroLED. Malgré la similitude de nom avec miniLED, il s’agit d’une technologie complètement différente. C’est effectivement une version beaucoup plus sophistiquée d’OLED. Il est plus lumineux, plus économe en énergie et ne souffre pas de brûlure. L’intérêt d’Apple pour les microLED remonte au moins à 2014, et bien qu’il y ait eu quelques signes de progrès, cette technologie est encore à un stade très précoce de développement. Comme pour l’OLED, il est probable qu’il s’agisse d’abord de l’Apple Watch, puis de l’iPhone, de l’iPad et des Mac, dans cet ordre.

Le premier MacBook avec OLED aurait été retardé

Les rapports Elec.

Apple a entamé des discussions avec ses fournisseurs de panneaux sud-coréens sur l’application de panneaux OLED à sa gamme MacBook, a appris TheElec. Le fabricant d’iPhone avait initialement prévu de lancer son premier MacBook avec une dalle OLED en 2025, mais ce plan est susceptible d’être reporté, ont déclaré des personnes proches du dossier. Apple a également discuté de l’application de panneaux OLED à sa gamme d’iPad avec les sociétés sud-coréennes. Les tablettes dotées de panneaux OLED devraient être lancées fin 2023 ou 2024. Le plus gros obstacle pour Cupertino dans l’application de l’OLED a été le coût. Il tente d’appliquer une structure tandem à deux piles sur le panneau qu’il se procure auprès de Samsung et de LG. La structure empile deux couches de couches d’émission rouge, verte et bleue, ce qui double la luminance et prolonge la durée de vie du panneau. Il a également besoin de la technologie des transistors à couches minces (TFT) qui agit comme des commutateurs pour les pixels. Cette technologie est considérée comme nécessaire car les tablettes et les PC ont une durée de vie plus longue que les smartphones. Les panneaux OLED actuels des smartphones ont une structure à pile unique où il n’y a qu’une seule couche d’émission de rouge, vert et bleu. Doubler la couche d’émission double les coûts des matériaux. Le TFT devra également prendre en charge le mouvement rapide des électrons. Cela signifie que l’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) sera appliqué, mais cette technologie nécessite 15 à 16 masques pendant la production, ce qui augmente encore les coûts.

Il convient de noter que tous ces rapports sont hautement spéculatifs, car il est trop tôt pour que les fournisseurs disposent d’informations définitives.

