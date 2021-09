Olek Usyk et le nouvel ordre mondial chez les poids lourds

Le poids lourd a connu de bons moments tout au long de l’histoire. À l’heure actuelle, on ne peut pas dire qu’il est à son meilleur, mais la division est très intéressante. À l’heure actuelle, il ne devrait y avoir qu’un seul champion, mais l’interdiction judiciaire de jouer Anthony Joshua contre Tyson Fury cet été (le Gipsy King avait déjà dû affronter Wilder) a changé tous les plans. AJ était censé boxer contre Olek Usyk, challenger officiel. Ce fut un combat difficile pour le Britannique, mais il n’avait pas le choix. Ce samedi, il a joué ses trois couronnes (WBA, IBF et WBO) et les a perdues face aux plus de 60 000 fans qui ont rempli le Tottenham Stadium. Usyk a étudié de près le champion et a su l’annuler pour intenter le procès par décision unanime (117-112, 116-112 et 115-113).

L’Ukrainien a eu une journée superlative. Il a su profiter de chaque erreur commise par Joshua pour le punir et avec sa grande mobilité il lui a fait beaucoup rater (AJ n’a connecté que 12% de ses coups). Usyk a eu une journée superlative et Joshua a de nouveau échoué lors d’un grand rendez-vous. Depuis sa défaite contre Andy Ruiz, il est devenu plus cérébral, mais ce samedi, il a péché défensivement. Il n’a pas risqué, n’a jamais mis Usyk en difficulté avec ses coups puissants et a failli finir KO (la dernière cloche l’a sauvé). Tout ce qu’il devait éviter de faire, il l’a fait. Avec ce panorama, Joshua doit ouvrir un temps important de réflexion. Malgré cela, il a été clair dans son message : “A 110% je veux me venger“, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.”Je suis loin de ma famille depuis longtemps. Maintenant je veux être avec eux“, a répondu le nouveau champion.

La suite sera donnée. Eddie Hearn l’avait bien attachée et cela arrivera, ce qui embourbe à nouveau les gros frappeurs. L’autre ceinture, la WBC, est jouée le 9 octobre par Fury et Deontay Wilder. Si Joshua avait gagné, il attendrait que le vainqueur s’unisse… mais maintenant d’autres voies doivent être ouvertes. Les Anglais et les Américains se voient pour la troisième fois, donc le quatrième combat est peu probable. Dyllian pourquoi, champion par intérim WBC, se frotte les mains. Aussi Andy Ruiz, qui peut entrer dans les piscines.