OLEKSANDR USYK A DÉTRUIT ANTHONY JOSHUA DANS SA MAISON

Pour les titres WBO, IBO, WBA, IBF des poids lourds, l’ancien roi incontesté des cruiserweight Oleksandr Usyk (19-0, 13 KOs) a réalisé la performance de sa vie pour remporter une décision unanime en douze rounds contre Anthony Joshua (24-2, 22 KO).

Les scores étaient de 117-112, 116-112 et 115-113.

Ils sont allés au centre du ring. Usyk a fait beaucoup de feintes et de mouvements rapides. C’était un match d’échecs, les deux cherchant des ouvertures dans le premier. Usyk a décroché une solide main gauche au bouton et Joshua l’a bien pris. Alors que le match de boxe se poursuivait, Usyk a décroché une autre gauche solide dans les derniers instants.

Ils ont tous deux lancé des coups de poing et des feintes dans la seconde. Usyk avait le dessus alors qu’ils se battaient. Dans le troisième, Usyk est allé au corps au début. Joshua travaillait son jab et s’avançait. Un combo de deux coups a atterri sur Joshua. Usyk faisait rater Joshua et décrochait des coups rapides. Il a secoué les jambes de Joshua et l’a forcé à se tenir.

Usyk a déséquilibré Joshua avec un tir solide au début du quart. Joshua commençait à faire un peu mieux, mais il était toujours en reste. Le combat a commencé avec Usyk lançant des coups de poing rapides. Joshua lançait son jab et cherchait des moments pour s’affirmer. Joshua a frappé le corps à plusieurs reprises. Usyk a atterri une solide gauche et Joshua a atterri avec une bonne droite.

Au cours de la sixième, ils sont sortis en frappant au centre du ring. Joshua faisait une très bonne boxe et il avait l’avantage. Il a attrapé Usyk avec un bon coup droit quand il est entré. Il a continué à traquer Usyk jusqu’à la fin de la manche. Au septième tour, ils sont tous les deux sortis en lançant et en atterrissant des coups de poing rapides. Usyk a visé le corps et a commencé à ajuster les compteurs au sol. Une grande main gauche d’Usyk a fait trébucher Joshua en arrière. Usyk a ensuite déchargé avec un combo.

Le huitième round a vu les deux boxer techniquement tôt. Joshua a décroché une bonne main droite et travaillait son jab solide. Joshua était plus sur le corps que sur la tête. En neuvième, ce fut un match de boxe très serré entre les deux. Usyk a frappé une grosse gauche, mais Joshua est revenu avec une combinaison.

Usyk est sorti en appuyant sur le dixième. Usyk frappait et a atterri une bonne gauche. Une coupure s’est ouverte autour de l’œil droit d’Usyk. Le nez de Joshua saignait et son œil droit commençait à enfler rapidement. Lors du onzième, Usyk s’est bien connecté dans un premier temps. Joshua est revenu avec un bon coup droit. Plusieurs coups de feu se sont connectés à Joshua alors qu’Usyk déchargeait ses coups de poing.

Au douzième, Usyk a atterri sur la tête de Joshua avec des coups de poing précis. Joshua a frappé deux mains droites et Usyk est revenu avec deux mains gauches. Usyk a frappé plusieurs autres coups pour forcer Joshua à reculer. Les jambes de Joshua se sont déformées alors qu’Usyk continuait de se connecter avec des tirs solides. Joshua était en grande difficulté lorsque Usyk a déchargé dans les derniers instants.