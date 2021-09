Oleksandr Usyk a fait une prédiction audacieuse d’Anthony Joshua après l’avoir vu perdre en tant qu’amateur il y a 10 ans

in

En 2011, la star amateur naissante Oleksandr Usyk a vu un jeune Anthony Joshua perdre aux Championnats du monde.

AJ était un homme brut et puissant de 21 ans à l’époque et loin de l’article soigné auquel l’Ukrainien devra faire face samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium.

Joshua avait un dossier amateur de 40-3 avec deux défaites par décision et une par KO, contre le Roumain Mihai Nistor

Et pourtant, Usyk a fait une prédiction le jour où il a vu son ennemi perdre contre Magomedrasul Majidov.

“J’ai dit: ‘Il sera le champion olympique'”, a déclaré Usyk à Sky Sports, se souvenant de la première fois qu’il avait braqué les yeux sur Joshua.

Un an plus tard, Joshua était le champion olympique de boxe des super-lourds.

Et Usyk savait que leurs chemins se croiseraient un jour, mais il ne fait aucun doute que Joshua aura également eu les yeux rivés sur son prochain adversaire.

AJ a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2012 à Londres

« Usyk avait alors une réputation. Beaucoup de gens, s’ils ne préparaient pas les boxeurs pour le prochain combat, ils allaient le regarder », a déclaré Paul Walmsley, ancien entraîneur du programme de classe mondiale de l’équipe GB qui a emmené Joshua à Bakou.

Joshua et Usyk auraient partagé un vestiaire à Bakou. Les installations signifiaient que tous les boxeurs de toutes les nations partageaient une pièce qui avait à peu près la taille d’un terrain de football.

« Usyk était un personnage dans les vestiaires. Il avait cette musique folle et folle », a ajouté Walmsley.

Usyk a également remporté l’or à Londres 2012, affichant son pedigree amateur avant de devenir pro

« Il courait dans le couloir en chantant les mots. Il dansait et criait la note de tête à cette musique folle. Il est toujours comme un personnage. Usyk était un excentrique fou, mais un boxeur brillant.

Alors que le rendez-vous d’Usyk avec Joshua approche ce samedi au Tottenham Hotspur Stadium, l’ancien champion incontesté des cruiserweight n’a jamais oublié le jour où il a vu AJ perdre.

“Je me souviens très bien”, a-t-il déclaré à Sky Sports. « Il a perdu son dernier combat contre Mahommedrasul Majidov.

« C’était une bonne finale, vous savez. Je l’ai regardé en direct.

Anthony Joshua a une tâche difficile devant lui à Oleksandr Usyk

« J’ai dit à mon équipe : ‘Ce type est le futur champion olympique’.

« L’année suivante, en 2012, Anthony était champion olympique.

« Pourquoi ai-je pensé cela ? J’ai regardé son combat. J’ai regardé Antoine. Je l’ai vu progresser, progresser, progresser.

“J’ai vu que ce type allait grandir dans son esprit”, a déclaré Usyk en haussant les épaules. « J’ai regardé tous ses combats. Absolument chacun de ses combats.

C’est médaillé d’or contre médaillé d’or lorsque Joshua et Usyk se rencontrent au stade Tottenham Hotspur

Alors, Usyk était-il sur le radar de Joshua pour un combat à l’époque?

“Je ne pense pas”, a déclaré Walmsley. “Il ne m’a certainement pas parlé de lui.”

Usyk a maintenant la chance de devenir un champion poids lourd unifié et de préserver son record d’invincibilité, mais pourquoi l’obsession pour Joshua et non pour le champion WBC Tyson Fury ?

“Parce qu’il est un champion olympique”, a simplement déclaré Usyk.

