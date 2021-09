Oleksandr Usyk affirme qu’il n’a même pas encore commencé à penser à Anthony Joshua .

Oleksandr Usyk espère détrôner Anthony Joshua en tant que champion du monde des poids lourds samedi soir (Photo: .)

Oleksandr Usyk défie Anthony Joshua pour sa série de titres mondiaux des poids lourds samedi soir à Londres, mais le challenger affirme qu’il n’a même pas encore commencé à penser au champion.

AJ met ses ceintures WBA, IBF, WBO et IBO en jeu au Tottenham Hotspur Stadium dans ce qui pourrait être le test le plus délicat de sa carrière à ce jour contre l’homme connu sous le nom de The Cat.

Usyk (18-0) n’a peut-être eu que deux combats chez les poids lourds, mais il a remporté tous les titres mondiaux proposés chez cruiserweight avant de passer à la vitesse supérieure et aura son premier crack à l’or dans sa nouvelle division de poids contre Joshua (24-1 ) et une chance de mettre son nom parmi les plus grands de tous les temps.

L’Ukrainien, qui a remporté l’or olympique chez les poids lourds la même année que Joshua a triomphé chez les super-lourds, dit qu’il n’a pas encore tourné son attention sur ce que le Britannique pourrait faire sur le ring dans le nord de Londres, mais est plus préoccupé par la façon dont son fils devient. à l’école en ce moment.

“Pour le moment, je ne pense pas à Anthony Joshua”, a déclaré Usyk au Sun. «Je ne pense pas à ce qu’il fera, à ce qu’il utilisera ou à la façon dont il boxera.

« J’ai un peu de temps pour terminer mon camp d’entraînement maintenant, j’y penserais peut-être à ce moment-là.

Anthony Joshua affronte un challenger invaincu samedi soir (Photo: .)

«En ce moment, je pense davantage à ce que mon fils ressent à l’école parce qu’il vient de commencer la première année et qu’il ne voulait vraiment pas aller le faire.

« Il disait : « Je ne veux pas aller à l’école, papa. Je m’ennuie à l’école et tu n’es pas là.

«Mais tout va bien maintenant, il semble s’être calmé. Donc je pense probablement plus à ça qu’à ce qu’Anthony Joshua fera sur le ring.

Usyk régnait déjà en maître chez les cruiserweight (Photo: .)

Un gaucher invaincu, ancien champion du monde et olympique est une perspective cauchemardesque pour Joshua, mais certains ont affirmé qu’Usyk n’avait pas semblé aussi menaçant lors de ses deux sorties chez les poids lourds qu’à 200 livres.

Un arrêt au septième tour de Chazz Witherspoon a été suivi d’une victoire aux points sur Derek Chisora, et bien que Joshua sera un défi beaucoup plus important pour le joueur de 34 ans, il n’est pas préoccupé par ses performances chez les poids lourds jusqu’à présent.

«Certains d’entre eux ne comprennent pas du tout ce qui se passe sur le ring, à quel point c’est difficile ou, dans certains cas, à quel point c’est facile. Les gens ont juste une image qu’ils imaginent », a déclaré Usyk à propos de ses détracteurs.

«Le fait est que j’ai boxé Derek pendant 12 rounds, mais c’est en fait un gars très difficile à battre. Si vous regardez ses deux combats avec Tyson Fury, il a fait 22 rounds avec lui.

Joshua et Usyk se rencontrent le samedi 25 novembre au Tottenham Hotspur Stadium en direct sur Sky Sports Box Office.



