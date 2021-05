Oleksandr Usyk dit à Eddie Hearn de lui payer “ plus d’argent ” pour affronter Anthony Joshua après la calamité de Tyson Fury

En l’espace d’une journée, Anthony Joshua est passé de la confirmation du plus grand combat de l’histoire des poids lourds à celui de faire face à son challenger obligatoire de la WBO.

Après que Deontay Wilder a remporté son arbitrage, un juge américain a ordonné à Tyson Fury de lui faire face avant le 15 septembre.

Wilder, avec son entraîneur Malik Scott, détient toutes les cartes

Le bombardier de bronze dit qu’il ne veut pas d’argent de réserve et le promoteur de Fury, Bob Arum, dit qu’il ne veut pas le payer, donc le 24 juillet a été réservé à Las Vegas pour le troisième combat de leur rivalité.

Cela a ouvert la porte à Oleksandr Usyk, obligatoire de la WBO, pour faire face à Joshua et il semble probable que ce soit la prochaine étape – mais pour un prix.

«Eddie, je veux de l’argent, plus d’argent», a déclaré mercredi Oleksandr Usyk sur Instagram.

“L’arbitrage est allé avec la décision que Fury doit affronter Wilder pour la troisième fois, ce qui nous donne l’opportunité de rendre notre mandat obligatoire après deux ans d’attente”, a déclaré le manager d’Usyk Alex Krassyuk à Boxing UK.

Usyk affronterait Joshua dans seulement son deuxième concours de poids lourds

«C’était une intuition que ce combat [Joshua vs. Fury] n’allait pas se produire avant qu’Usyk ne combatte AJ. Le combat possible entre AJ et Usyk pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’été, et probablement en juillet, Fury devrait affronter Wilder.

«Le temps passe donc très vite. Je suis en contact avec Eddie Hearn depuis sept jours presque tous les jours. Il m’a envoyé un texto aujourd’hui en disant: «Parlons dans une heure parce que nous pourrions probablement avoir un combat à mener.

«Eddie a dit qu’il donnait l’opportunité aux gens de Fury de gérer ce genre de choses avec Wilder jusqu’à la fin de la semaine, et s’ils ne sont pas en mesure de le gérer, alors AJ devrait probablement opter pour l’obligation. [Usyk].

Dave Thompson / Salle de match

Usyk était le champion incontesté des poids lourds et veut obtenir la même chose chez les poids lourds en battant Joshua

«Peut-être que ça aurait été un combat régulier si Usyk-Joyce avait eu lieu après le 14 août. Hier soir, il était plus probable qu’Usyk se batte contre Joyce, mais ce soir, il est plus probable qu’il se bat contre AJ », a déclaré Krassyuk.

Usyk a raison de vouloir un jour de paie pour un tel combat, mais il ne s’approche pas des 75 millions de dollars que Fury allait empocher pour leur rendez-vous en Arabie saoudite.

Ce sera intéressant où le combat aura lieu et quand. Joshua voudra se débarrasser d’Usyk pour pouvoir combattre le vainqueur de Fury et Wilder – espérons-le Fury d’un point de vue financier – avant 2021.