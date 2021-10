Oleksandr Usyk envoie un avertissement à Tyson Fury et frappe Gypsy King avant une éventuelle confrontation d’unification si l’Ukrainien bat Anthony Joshua en revanche

Oleksandr Usyk n’est pas seulement confiant de battre Anthony Joshua lors de leur revanche, il est également convaincu qu’il battra Tyson Fury si les deux champions se rencontrent pour unifier la division des poids lourds.

L’ancien cruiserweight Usyk a produit un gros bouleversement sur le ring le mois dernier lorsqu’il a surpris Joshua pour remporter les ceintures du Britannique, surclassant et surclassant AJ en 12 rounds au Tottenham Hotspur Stadium.

Usyk est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

Joshua a été gracieux dans la défaite mais a immédiatement déclenché une clause de revanche, le combattant étant prêt à affronter à nouveau l’Ukrainien de 34 ans dans le but de reconquérir ses titres.

Cependant, Usyk a révélé qu’il visait déjà le match revanche d’AJ et un futur combat possible pour détrôner le Gypsy King.

Et il a visé Fury et sa grande gueule, disant seulement qu’il croit qu’il est le «roi des rois»

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir un combat d’unification massif avec Fury à l’avenir, Usyk a déclaré au Sun: « Oui, bien sûr, je considère ce combat comme un combat énorme. Je le vois comme un très bon combattant, bon athlète, il parle beaucoup, il a une langue.

Le champion WBC Tyson ne recule jamais devant le micro

« Il prétend être le roi des rois, mais il n’y a que lui qui pense cela. C’est ce que je peux dire à son sujet.

Sur le style de Fury, qu’il ait des gants sur les mains ou un microphone, il a ajouté : « Je ne peux pas trop commenter son style car chaque combattant a son propre style en fonction de ses propres capacités et de ses propres tendances.

« Donc, je pense que l’essentiel est que son style lui apporte les victoires.

« C’est le principal. Certaines personnes aiment ça, d’autres non. Mais il réussit.

Usyk a également émis un avertissement à Fury, insistant sur le fait qu’il fait tout son discours sur le ring.

Le Gypsy King a certainement le don du bavardage, et le met en place dans la préparation de ses combats pour tenter de décrocher un coup de poing mental avant même que la première cloche ne sonne.

Fury pourrait affronter Usyk pour unifier la division des poids lourds après avoir renversé Deontay Wilder dans leur combat de trilogie

Mais il semble que cela ne fonctionnera pas avec le franc-parler Usyk, qui a défié les probabilités et la clameur d’avant-combat pour battre Joshua dans sa maison de Londres.

« Avant mon combat contre Joshua, tout le monde disait que je n’avais aucune chance de gagner et de battre Joshua », a-t-il déclaré.

« J’avais l’habitude d’entendre ce genre de choses tout au long de ma vie, mais je suis capable de battre Fury parce que je ne me vante pas de pouvoir simplement punir et battre tous les boxeurs du monde, mais je vais juste au gymnase et je fais mon travail .

« Je m’entraîne dur, je travaille dur, j’y mets tous mes efforts. Je n’essaie pas de me présenter comme le roi de l’Univers.

« Je fais ce que j’ai à faire. Je me concentre et je suis concentré et j’obtiens le résultat en fonction de mon effort.

