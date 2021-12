Oleksandr Usyk est ouvert au combat de Canelo Alvarez au cruiserweight, mais à condition qu’il puisse garder les ceintures des poids lourds pour continuer à combattre Anthony Joshua et Tyson Fury à l’avenir

Oleksandr Usyk a salué un combat potentiel avec Canelo Alvarez au cruiserweight, tant qu’il peut conserver ses titres mondiaux des poids lourds.

Canelo s’est récemment couronné champion incontesté des super-moyens en battant Callum Smith, Billy Joe Saunders et Caleb Plant pour remporter les quatre ceintures en 11 mois.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk était le champion du monde incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO, et est maintenant champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

Dans un mouvement de choc, le roi mexicain livre pour livre a depuis déclaré qu’il avait l’intention de passer au cruiserweight et d’affronter Ilunga Makabu ensuite.

Le champion WBC Makabu détient l’une des quatre ceintures qu’Usyk possédait dans la division.

Entre 2016 et 2018, l’Ukrainien a nettoyé la catégorie de poids, battant tous les meilleurs champions de l’époque.

Mieux encore, il l’a fait dans chacun de leurs pays d’origine.

Amanda Westcott/Showtime

Canelo est le champion du monde incontesté des poids super-moyens WBA, WBC, IBF et WBO

Maintenant, Usyk est au niveau des poids lourds et règne en tant que champion WBA, IBF et WBO après avoir détrôné Anthony Joshua.

AJ a activé sa clause contractuelle pour forcer un match revanche et cela doit arriver ensuite.

S’il réussit à nouveau, Usyk a clairement indiqué que son objectif est d’avoir un combat incontesté avec le champion WBC Tyson Fury.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a la seule ceinture qu’Usyk ne possède pas chez les poids lourds

En tant que tel, interrogé sur un affrontement potentiel avec Canelo, il a insisté sur le fait qu’il n’accepterait qu’à une seule condition.

Usyk a répondu : « Canelo est un bel homme.

« S’il veut boxer avec moi au cruiserweight, alors je peux y aller.

« Mais à condition que j’aie encore mes ceintures poids lourds car j’y retournerai plus tard. »