Oleksandr Usyk n’a «pas le moindre doute», il battra à nouveau Anthony Joshua et le scupper Tyson Fury se battront à nouveau

Anthony Joshua a été prévenu qu’Oleksandr Usyk n’avait “aucun doute” qu’il gagnerait samedi soir.

Les titres mondiaux des poids lourds WBA, WBO et IBF de Joshua seront en jeu lorsqu’il affrontera son challenger obligatoire d’Ukraine au Tottenham Hotspur Stadium.

Usyk reste extrêmement confiant dans la victoire samedi soir

Usyk veut ramener les ceintures des poids lourds à Kiev

Bien que le Britannique cherchait désespérément à obtenir un combat pour le titre incontesté avec son rival Tyson Fury, la politique de la boxe a encore une fois laissé les fans dépourvus d’un énorme combat.

Au lieu de cela, le médaillé d’or olympique s’est retrouvé avec la tâche peu enviable d’affronter sans doute le plus grand champion cruiserweight de tous les temps.

Usyk, 34 ans, a dominé tout avant lui dans la 14e division des 4 livres et a régulièrement relevé les champions du monde de leurs ceintures dans leurs arrière-cours.

Un gaucher habile avec des fondamentaux exceptionnellement bons, le pugiliste de 6 pieds 3 pouces n’a pas la stature physique des champions poids lourds comme Joshua (6 pieds 6 pouces) ou Fury (6 pieds 9 pouces).

Joshua a perdu une fois dans sa carrière professionnelle, une défaite par arrêt contre Andy Ruiz en 2019

Usyk a combattu dans les matchs amateurs en tant que poids lourd, mais sa propre médaille aux Jeux olympiques est en fait tombée dans la catégorie de poids inférieure à Joshua.

Cependant, malgré des questions sur sa silhouette relativement petite, son promoteur Alexander Krassyuk est extrêmement confiant de détrôner Joshua devant 60 000 fans extatiques à Londres.

“Il n’a même pas le moindre doute à ce sujet”, a déclaré Krassyuk à Jim White. « Nous faisons de la boxe depuis un moment, tu sais ?

“Juste sur la base de l’expérience que vous avez, sur la base de l’analyse et sur la base de l’intuition et de ce sentiment.

“Cela dit qu’Usyk va être victorieux samedi soir.”

Usyk a remporté l’or des poids lourds à Londres

Une séquence de victoires – notamment en battant Michael Hunter en Amérique, Marco Huck en Allemagne, Mairis Breidis en Lettonie, Murat Gassiev en Russie puis Tony Bellew en Angleterre – pourrait bien faire d’Usyk le plus grand cruiserweight de tous les temps.

Comme Evander Holyfield et David Haye avant lui, réussir chez les poids lourds est d’une importance primordiale pour l’Ukrainien et son équipe.

Malgré l’ascension rapide de Joshua au sommet de la division des poids lourds et son développement continu en tant que boxeur, Krassyuk a promis quelque chose de spécial.

“Je pense que nous allons voir sa meilleure performance de tous les temps”, a ajouté Krassyuk. « Il combat la plus grande star de la boxe.

Le joueur de 34 ans s’est préparé pour son combat pour le titre des poids lourds

«Il combat le roi de la division, il se bat pour quatre ceintures, et c’est quelque chose qui n’arrive pas souvent.

« Si vous prenez tous ces facteurs en considération, vous pouvez comprendre qu’Usyk va se vaincre.

« Il fera plus de 100 % pour le faire. C’est la chance d’une vie, c’est le plus gros combat de sa carrière.

“Il fera ce qu’il peut, et même plus, pour que cela se produise selon son plan.”

Usyk était d’humeur détendue lors de la conférence de presse

Il était heureux de plaisanter avec son rival

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur lors de la conférence de presse, Usyk pense que les fans apprécieront son combat avec “AJ” pour les années à venir.

“Je peux faire beaucoup plus”, a-t-il déclaré.

«Je me sens bien et j’attends cela avec impatience. Je tiens à remercier l’équipe et Eddie Hearn et je suis reconnaissant que cela se produise samedi.

“Chaque combat fait l’histoire et je pense qu’Anthony et moi ferons un autre pas dans l’histoire, quelque chose dont les gens parleront, se souviendront et regarderont à la télévision.”

