Oleksandr Usyk, nouveau champion du monde poids lourd unifié

El Tottenham Hotspur Stadium londinense ha sido el escenario este sábado de una de las peleas más atractivas sobre el papel de todo 2021. Y la verdad es que no defraudó por la tensión hasta el final, aunque no hubo acciones memorables como para que sea el combate de l’année.

Anthony Josué (24-1, 22 KO), le champion anglais IBF, WBO et WBA des poids lourds, a mis ses titres en jeu face à l’Ukrainien Oleksandr Usyk (18-0, 13 KO), ancien champion du monde cruiserweight unifié et, comme prévu, le combat a été très tactique, sans prendre de gros risques tous les deux pour ne pas se faire dérailler par un coup lâche.

Il a commencé le combat avec respect et prudence et peu à peu il a été encouragé quelque chose de plus avec des rounds très réguliers dans lesquels un coup a déséquilibré l’équilibre. Usyk s’améliorait un peu, esquivant la défense de Joshua et dans la troisième frappe une puissante gauche. L’Anglais s’améliorait, lançant aussi des coups durs au corps, et les assauts s’alternaient d’un côté ou de l’autre.

Dans la dernière section, Usyk a risqué plus, mis plus de rythme et était sur le point d’éliminer Joshua dans les dernières secondes, faisant ainsi pencher la balance en sa faveur. Les trois juges ont donné la victoire à Usyk, 117-112 (un peu exagéré), 116-112 et 115-113.

Usyk a déclaré qu’il veut se reposer et ne veut pas entendre parler de revanches maintenant, bien que le contrat soit signé.

Le champion du monde WBO Cruiserweight Laurent Okolie (16-0, 13 KO) a clairement conservé sa couronne face au Monténégrin Dilan Prasovic (15-1, 12 KO) en le mettant KO au troisième round. Il a dominé les Anglais dès le début et au second tour il a envoyé le candidat officiel à la toile avec un droit descendant au temple. Au troisième tour, un autre coup puissant, cette fois dans la région du foie, a renversé Prasovic pour le décompte réglementaire. Le Monténégrin, comme on pouvait s’y attendre, n’a pas démontré la qualité qu’un aspirant officiel devrait apporter.

Okolie est sur le point de gagner avant la limite et se dirige vers un match d’unification avec le reste des champions du monde cruiserweight.

Le fils du grand Ricky Hatton, Campbell Hatton (4-0, 0 KO), a eu beaucoup de mal face aux Espagnols d’origine uruguayenne, basés à Albuixech (Valence), Sonny Martinez (2-5, 0 KO) dans les six tours joués au poids léger.

Le Valencien a réalisé un combat très remarquable en contrant avec précision et a mérité la victoire en démantelant parfois un Campbell décevant, qui ne progresse pas comme prévu et qui a beaucoup à améliorer défensivement. Félicitations à Sonny Martínez pour son bon combat et sa victoire bien méritée qui n’a pas été reconnue par le bon arbitre et mauvais juge Marcus McDonnell qui a donné à Hatton 58-57.

L’ancien champion du monde des super-moyens Forgeron de Callum (28-1, 20 KO) a fait ses débuts chez les mi-lourds, après sa défaite face à Canelo Álvarez. Et il a affronté le dur dominicain Lénine Castillo (21-4-1, 16 KO), pierre de touche parfaite dans la nouvelle catégorie. Après un premier tour de contrôle de Smith, une balle rapide explosive de la main droite à 55 secondes du deuxième tour a fait atterrir Castillo sur la toile avec des crampes aux jambes qui pourraient trahir un grave problème cérébral. Nous avons confiance dans le bon et rapide rétablissement du Dominicain.

Deux vainqueurs poids welters invaincus ont également rencontré un titre IBF intermédiaire en jeu, l’Ukrainien d’Italie. Maxime Prodan (19-1-1, 15 KO) et les médias albanais Florian Marku (9-0-1, 6 KO). L’Albanais a remporté une victoire juste en combattant dans un style plus prudent, en attendant Prodan, qui est sorti dès le début pour contrôler le centre du ring. Le jab, les esquives et les contre-attaques lui ont donné la victoire par deux juges 97-93, 96-94, tandis que le juge italien a donné un déplorable record de 99-91 pour Prodan.