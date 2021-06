Oleksandr Usyk renoue avec le père / entraîneur de Vasyl Lomachenko, Anatoly Lomachenko, pour le combat contre Anthony Joshua

in

Oleksandr Usyk sera entraîné par le père/entraîneur de Vasyl Lomachenko, Anatoly Lomachenko, pour son combat avec Anthony Joshua, a révélé Bob Arum.

Arum, qui promeut Loma, a révélé que leur manager Egis Klimas avait organisé le jumelage.

Oleksandr Usyk – Instagram

Klimas (à gauche) s’est assuré que Lomachenko Sr (deuxième à gauche) travaillera à nouveau avec Usyk

Anatoly, qui évite les feux de la rampe, était entraîneur de l’équipe olympique ukrainienne pour les médailles d’or de son fils en 2008 et 2012.

En 2012, il a également aidé à guider Usyk vers l’or. Ce fut l’origine de leur partenariat.

Depuis que Vasyl est devenu professionnel, Anatoly n’a principalement formé que son fils.

Cependant, il a fait des exceptions occasionnelles pour les plus grands combats d’Usyk – comme le combat incontesté des cruiserweight contre Murat Gassiev en 2018.

Il s’agissait de leur combat le plus récent ensemble et a vu une masterclass alors qu’Usyk a magnifiquement sorti son adversaire dangereux pour remporter le tournoi WBSS et remporter les quatre ceintures.

.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

Arum a déclaré à Sky: “Même si je ne le promouve pas, je le considère comme un très bon ami et c’est Oleksandr Usyk.

« La raison pour laquelle je le connais si bien, c’est qu’il est le meilleur ami de Vasyl Lomachenko.

“Egis Klimas, qui est le manager des deux, je parle avec lui et il a parlé avec le père de Lomachenko, qu’il appelle ‘Papa Lomachenko’ qui était l’entraîneur de tous ces olympiens ukrainiens et il a accepté de former correctement Usyk pour cela combat.

«Je vous dis:« Ne pensez pas que Joshua est dans une promenade de gâteaux. Il a un combat très difficile avec Usyk, qui est un boxeur formidable.

“Son père ne formerait personne d’autre, mais il formera Usyk, car Usyk est comme une famille.”

AJ vs Usyk est ciblé pour le 25 septembre au stade Tottenham Hotspur.