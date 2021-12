Oleksandr Usyk révèle les changements subtils du langage corporel d’Anthony Joshua qu’il avait remarqués avant leur combat, et qui correspondaient à sa défaite contre Andy Ruiz Jr.

Oleksandr Usyk a révélé que lui et son équipe avaient étudié le langage corporel d’Anthony Joshua jusqu’à la première cloche de leur combat en septembre.

L’Ukrainien a envoyé et détrôné AJ, que certains fans ont accusé d’avoir semblé distrait alors qu’il se dirigeait vers le ring.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk était le champion du monde WBA, WBC, IBF et WBO cruiserweight incontesté, et est maintenant champion poids lourd WBA, IBF et WBO

Des affirmations similaires ont été soulevées à propos de son langage corporel avant sa première défaite contre Andy Ruiz Jr en 2019.

Usyk a déclaré à Forbes : « Bien sûr, mon équipe et moi y prêtons attention.

« Ils observent et analysent. Nous essayons de faire fonctionner nos observations. J’ai remarqué qu’il était assez fatigué après le combat.

«J’ai remarqué qu’avant le premier combat avec Ruiz, il avait l’air étrange.

«Mais je ne pense pas à la raison pour laquelle cela se produit. C’est peut-être pour des raisons internes. Je ne veux pas réfléchir aux raisons.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été accusé d’avoir l’air étrange sur son ring alors qu’il s’arrêtait pour parler à des amis

Ed Mulholland/Salle de match

Joshua a mâché son protège-dents lors de la marche sur le ring d’Andy Ruiz Jr

Concernant AJ qui semblait potentiellement distrait avant leur combat, Usyk a poursuivi: « Les mains sur les cordes, ce n’était pas si inhabituel.

« Il peut y avoir des raisons très différentes à cela.

«J’étais plus surpris parce qu’il était un peu distrait, mâchonnant le protège-dents comme il l’était.

« C’est pourquoi j’ai pensé que c’était étrange. Mais chacun se comporte à sa manière.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a observé Joshua de près

Joshua lui-même a également suggéré qu’il serait beaucoup plus agressif lors du match revanche, qui est prévu pour avril.

En réponse à cela, Usyk a déclaré: «Je ne suis pas inquiet si Joshua est prêt à se battre.

« Oleksandr est prêt pour tout type de combat.