Oleksandr Usyk “très confiant” de battre Anthony Joshua après avoir été inspiré par Muhammad Ali qui a “la même taille, le même poids, la même portée”

Oleksandr Usyk est “très confiant” de battre Anthony Joshua lorsqu’ils se rencontreront enfin le mois prochain et a souligné la taille de Muhammad Ali comme source d’inspiration.

Les deux médaillés d’or olympiques s’affronteront pour le championnat du monde unifié des poids lourds le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium.

Usyk était le champion incontesté des cruiserweight et veut faire de même chez les poids lourds en battant Joshua

Alors que Joshua a utilisé son expérience aux Jeux de Londres pour se propulser dans les titres de superstar et de poids lourd, Usyk a combattu au cruiserweight.

Comme Joshua, il n’a pas tardé à collectionner les noms et les ceintures avec une facilité régulière et, après avoir éliminé Tony Bellew à Manchester, a décidé de passer au poids lourd et de reproduire son succès.

Comme avec David Haye et Evander Holyfield avant lui, l’Ukrainien avait de grands desseins de devenir un champion du monde à deux poids à la fois cruiserweight et heavyweight.

Et bien que la figure phénoménale de Joshua bloque ce chemin, le promoteur d’Usyk, Alex Krassyuk, est convaincu que son client peut bouleverser les chances.

Joshua défendra ses titres contre Usyk à Tottenham

Joshua avait espéré affronter Tyson Fury en Arabie saoudite

“La revanche est quelque chose qui n’est pas obligatoire dans le combat obligatoire », a déclaré Krassyuk à MyBettingSites. «Mais nous avons accepté les conditions très justes pour l’accepter.

« Oleksandr est très confiant dans sa victoire sur AJ et dans la façon dont il le battra – donc il a facilement accepté pour le deuxième combat car son état d’esprit sera encore plus favorable après avoir remporté le premier.

“Il n’y avait pas d’autres options pour Oleksandr après qu’il soit devenu le champion incontesté et qu’il se soit défendu contre Tony Bellew. Il n’y avait rien d’autre à prouver chez cruiserweight et y rester serait à coup sûr une stagnation voire un recul.

« Maintenant, Alex a une énorme motivation pour se lever à 5 heures du matin tous les jours et travailler aussi dur que possible car il a un objectif devant lui. Après seulement deux combats chez les poids lourds, Usyk a signé le contrat pour une confrontation à plusieurs ceintures avec le roi des poids lourds.

Usyk a battu Derek Chisora ​​aux points bien qu’il soit dépassé de près de trois pierres

Le joueur de 34 ans a combattu deux fois chez les poids lourds dans les rangs professionnels, battant Chazz Witherspoon et Chisora.

Bien qu’il ait revendiqué la victoire contre Chisora, le fait qu’Usyk ait pris la distance et ait subi peut-être plus de punitions qu’il ne l’aurait souhaité a conduit certains critiques à suggérer qu’il n’est pas assez grand.

Debout à 6 pieds 3 pouces et pesant 15e 7 livres pour le combat de Chisora, Usyk est nettement plus petit que 6 pieds 6 pouces Joshua – qui pesait 17e 2 livres contre Kubrat Pulev lors de son combat précédent.

Bien que certains craignent que ce ne soit pas assez grand, Krassyuk a souligné le succès du grand Muhammad Ali qui se tenait à la même hauteur.

Ali est considéré par beaucoup comme le plus grand boxeur de tous les temps, bien qu’il ne soit pas un énorme poids lourd

Il a ajouté: «Je dois dire à ceux qui ne voient pas la réalité claire qu’Usyk est un poids lourd – Oleksandr a la même taille, le même poids, la même portée que son idole,« Le plus grand » Muhammed Ali.

« Quelqu’un peut-il dire qu’Ali, le meilleur de tous les temps, n’était pas un vrai poids lourd ? Donc, il n’y a pas de problème là-bas, si Ali peut être battu le meilleur à cette taille, Usyk aussi.

“Pour AJ, nous ne lui souhaitons que le meilleur, nous lui souhaitons un merveilleux camp d’entraînement sans blessures ni autres problèmes.

«Je le respecte tellement pour ses réalisations en boxe, pour son comportement humble, être une star si massive, pour sa personnalité brillante. Mais laissez le meilleur gagner en septembre et nous recommencerons lors du match revanche. »

