Olesen, accusé de harcèlement sexuel, d’uriner et d’être ivre dans un avion

07/12/2021 à 15h31 CET

Le golfeur danois Thorbjorn Olesen, un vainqueur de la Ryder Cup, a été inculpé d’avoir « agrippé la poitrine » d’une femme, d’avoir uriné dans l’allée d’un avion et de s’être ivre sur un vol British Airways en 2019.

Par ailleurs, le golfeur de 31 ans a également été accusé d’avoir insulté l’équipage de l’avion et d’avoir agressé une autre femme.

Les événements se sont produits le 29 juillet 2019 lorsque OlesenAprès avoir joué un tournoi de golf à Memphis, il volait de Nashville à l’aéroport de Londres Heathrow. Comme décrit dans le procès, Olsen il ne se souvient de rien de ce qui s’est passé, étant ivre et sous l’influence de certains somnifères.

La femme qu’il aurait harcelée sexuellement a déclaré que Olesen « Tu pouvais à peine te tenir debout » et il essaya de l’attraper et de l’embrasser.

« Il ne voulait pas me laisser partir. Je pense qu’il ne savait clairement pas ce qu’il faisait. Nous étions tous très conscients de son comportement en raison de son agressivité envers l’équipage. Il a mis sa main sur ma taille et a attrapé ma poitrine. Je me suis senti choqué. » a déclaré le témoin.

Olesen, qui a nié toutes les charges retenues contre lui, a également poussé l’une des hôtesses qui tentait de l’aider à sortir de la salle de bain alors que lui, déjà ivre, poussait une porte qu’il a fallu tirer.

Cela a rendu furieux le golfeur qui a poussé la femme et a fini par uriner dans l’allée de l’avion. Leur comportement a compromis le vol et l’équipage a reconnu que, s’ils avaient vieilli, ils auraient pu faire demi-tour pour Nashville.

Quand l’avion a atterri, Olesen Il a été arrêté et a admis à la police qu’il n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé, qu’il avait pris plusieurs pilules et verres d’alcool dans l’intention de s’endormir et qu’il avait très honte. Le procès se poursuit cette semaine devant le tribunal d’Aldersgate House Nightingale à Londres.