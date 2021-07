Olimpia élimine l’Inter aux tirs au but et affrontera Flamengo

23/07/2021 à 05:47 CEST

le Olympie Il s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa Libertadores, instance dans laquelle il affrontera Flamengo, en s’imposant à domicile ce jeudi en 4-5 dans la définition des pénalités à l’International après match nul sans but à Porto Alegre, comme cela s’est produit il y a huit jours à Asunción. L’équipe paraguayenne a résisté à une véritable avalanche offensive du Colorado, qui a gâché plusieurs occasions de marquer. Aux tirs au but, Alejandro Silva, Isidro Pitta, Braian Ojeda, Richard Ortiz et Derlis González ont marqué pour Olimpia, tandis que pour l’Inter Edenilson, Boschilia, Moisés et Mauricio ont marqué et le buteur. Thiago Galhardo il a perdu son terrain.

L’Internacional, qui a surpris en alignant ses deux buteurs, avec Thiago Galhardo au centre et Yuri Alberto à l’attaquant à droite, a commencé à presser dès les premières minutes et a clairement dominé la première mi-temps, au cours de laquelle, par faute visant, il a perdu plusieurs occasions de marquer. Olimpia, en revanche, a préféré jouer en se concentrant sur la défense et en essayant de surprendre en contre-attaque, mais s’est rarement approché du cadre défendu par Daniel avec danger.

Yuri Alberto a eu la première occasion claire de marquer à la 6e minute lorsqu’il a reçu une passe décisive de Taison mais son tir a été stoppé par le gardien Aguilar. Dix minutes plus tard, c’est Yuri Alberto qui laissait Taison seul devant le gardien du club paraguayen mais sa fin sortait du but. Dans une autre option pour l’Inter, Thiago Galhardo a réussi à vaincre deux défenseurs rivaux et a envahi la surface mais a également commis une erreur dans la finition dans un jeu dans lequel il a réclamé un penalty. Et lors d’une autre occasion manquée, Taison a claqué un ballon sur la barre transversale et peu de temps après, le même milieu de terrain a complété une tête de Thiago Galhardo mais le but a été refusé pour hors-jeu. Thiago Galhardo a perdu une autre occasion en dirigeant faiblement à la 33e minute après une remontée de Moisés et cinq minutes plus tard, il a lancé le cadre après avoir reçu une passe de Moisés à l’intérieur de la surface.

A la 40e minute, alors que l’Inter contrôlait déjà le ballon à 70%, Aguilar a sauvé un tir de Yuri Alberto et a empêché le Colorado d’ouvrir le score. Les joueurs brésiliens ont dû se résigner à aller aux douches avec un contrôle total du jeu mais avec au moins six occasions de marquer clairement perdues.

En seconde période, le même panorama est resté, avec l’Inter attaquant et gaspillant des opportunités et l’Olimpia se défendant et tentant des contre-attaques. Les premiers à gâcher les occasions ont été Thiago Galhardo, avec une arrivée sans but de l’extérieur de la surface à la 4e minute, et Moisés, avec un ballon après avoir envahi la zone qui a dépassé la barre transversale à la 6e minute. Le défenseur argentin Victor Cueta, qui est passé à l’attaque en raison du manque de visée des attaquants, a raté sa chance à la 18e minute en sortant d’un corner.

L’Inter n’a pas écopé d’un penalty infligé par Edenilson à la 69e minute, ce qui aurait assuré la qualification et Aguilar, qui a fini par être choisi par la Conmebol comme le meilleur du match, s’est arrêté sans difficultés.

Dans les dernières minutes, l’entraîneur de l’Inter Diego Aguirre de l’Uruguay a envoyé presque toute son équipe à l’attaque avec trois changements risqués. Dans le temps d’arrêt, Ojeda a profité du fait que l’Inter était pleinement impliqué dans l’attaque et a ouvert le score de justesse pour Olimpia dans une contre-attaque. Mais, après avoir dominé tout le match et gâché plusieurs occasions, l’Inter a dû terminer aux tirs au but.