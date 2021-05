Olimpia Milano de l’Euroligue, en direct

28/05/2021 à 20h30 CEST

Le FC Barcelone et Olimpia Milano se rencontrent en demi-finale de l’Euroligue 2020-21 aujourd’hui, 28 mai, à partir de 21h00 (CET). Si vous ne pouvez pas voir le live correctement, cliquez ICI.

Le set de Saras Jasikevicius est beaucoup joué. Les deux équipes s’affrontent en demi-finale de la meilleure compétition européenne. Le vainqueur sera en finale de l’Euroligue.

Continue en direct et en ligne les statistiques et le résultat du match entre le FC Barcelone et Olimpia Milano à la minute.