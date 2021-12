Olimpia remporte la Supercoupe du Paraguay après avoir battu Cerro Porteño

13/12/2021 à 06:51 CET

. / Asunción

Olympie clôture la saison avec le sourire après battant 1-3 contre son rival traditionnel, Cerro Porteño, et conserver la première édition de la Supercoupe du Paraguay. Le doyen est resté avec le classique du football paraguayen -dans un match joué au stade Defensores del Chaco avec une capacité de 100%- grâce à sa force offensive et, de cette façon, il a clôturé une saison difficile en bonne forme car il a eu une très mauvaise clôture Tournoi.

Le jeu a commencé avec des esprits chauds depuis Le gardien de but de Cerro Porteño, le Brésilien Jean Fernandes, a été expulsé avant le début du match parce qu’il a fait des gestes provocateurs envers les fans d’Olympia. Comme avant de commencer, Cerro Porteño a également joué avec 11 footballeurs et à sa place se trouvait sous les bâtons l’Uruguayen Rodrigo Muñoz.

Bien que Cerro Porteño soit arrivé avec plusieurs pertes, étant l’actuel champion du tournoi Clausura et ayant une bonne saison, il est arrivé en tant que favori. En fait, au meilleur moment du Cyclone dans le duel est venu le premier but d’Olimpia, par l’intermédiaire de l’expérimenté Roque Santa Cruz, qui n’a pas hésité et a marqué après un rebond. Depuis le but du doyen, Cerro Porteño a pris le contrôle du ballon et a tenté par tous les moyens d’égaliser le score. Cependant, l’absence de la dernière passe et la faible force offensive ont été meurtrières.

Au milieu de la seconde mi-temps, le deuxième but d’Olimpia est venu d’une tête de Richard Ortiz, après un corner à la 67e minute, pour commencer le match. Et, comme si cela ne suffisait pas, à la 79e minute, le défenseur uruguayen expérimenté et idole d’Olympia Alejandro Silva a marqué le troisième but sur penalty pour réveiller la joie des fans. En 93, Fabián Franco a réduit pour Cerro Porteño mais cela n’a pas servi à grand-chose car il était trop tard pour penser à un retour épique.

De cette façon, Olimpia, qui avait une Clausura pour l’oubli dans laquelle il était en huitième position – juste un point au-dessus du dernier – a clôturé une bonne saison au cours de laquelle il a remporté la Coupe du Paraguay et la première Supercoupe du pays, et rien de moins qu’avant son adversaire traditionnel.

Roque Santa Cruz quitte l’équipe

L’attaquant paraguayen vétéran Roque Santa Cruz a annoncé ce dimanche, après avoir remporté la Supercoupe avec Olimpia, que Il quitte l’équipe d’Asuncion, bien qu’il ne se retire pas du football. « Je vais continuer à jouer, mais c’était mon dernier match à olympia. J’ai déjà décidé. Il y a des cycles qui se terminent. Aujourd’hui, j’en ai terminé un « , a déclaré l’ancien international paraguayen de 40 ans, dans des déclarations à Tigo Sports après le match où Olimpia a battu son rival traditionnel, Cerro Porteño, 1-3. Sans vouloir discuter d’aucune raison pour ses adieux. au ‘doyen’, Santa Cruz a déclaré: « Ce qui se passe à l’intérieur du club, reste à l’intérieur. Je ne vais rien diffuser. La situation est difficile. Ce sont des cycles qui se terminent. Je suis très fier de cette fin. Ce n’est la faute de personne. Je suis très reconnaissant à Dieu pour tout ce qu’il m’a donné. »

Le joueur, avec une carrière réussie au Bayern Munich, où en plus des tournois locaux, il a remporté une Ligue des champions et une Coupe intercontinentale en 2001, est revenu à Olimpia en 2016, partant en 1999 pour affronter en Europe la majeure partie de sa vie professionnelle. L’attaquant, qui a inscrit le premier but de la finale disputée ce dimanche, a disputé huit saisons pour l’équipe d’Allemagne (1999-2007), d’où il est parti pour l’Angleterre, où il a disputé quatre saisons entre Blackburn Rovers et Manchester City. En 2011, il s’est retrouvé au Betis, où il a joué pendant un an, avant de s’installer à Malaga, également espagnole (2012-2014). De plus, lors de la campagne 2015-2016, il portait le maillot mexicain Cruz Azul.

Santa Cruz quitte le « Doyen » après 235 matchs, 10 titres obtenus lors de ses deux étapes au club et en tant que deuxième meilleur buteur de l’histoire, avec 91 buts, derrière Mauro Caballero.