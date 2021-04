Olimpic Xátiva devient fort à domicile et parvient à battre Recambios Colón (2-1)

24/04/2021 à 21:05 CEST

le Xátiva a gagné 2-1 contre Pièces détachées Colon lors de la réunion tenue ce samedi à Le Murta. le Olimpic Xativa Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Villarreal C. Du côté des visiteurs, le Pièces détachées Colon a remporté à domicile 2-1 son dernier match de la compétition contre Benigànim. Avec cette défaite, l’équipe Aldaiense a été placée en quatrième position après la fin du match, tandis que le Olimpic Xativa est le premier.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert le score avec un but de Faus à la 10e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a mis les tables avec un objectif de Ekedi à 55 minutes. L’équipe de Setabense s’est jointe à nouveau, qui est revenue en réalisant 2-1 grâce à un autre but de Ekedi, complétant ainsi un doublé à la 69e minute, terminant le temps établi avec un résultat final de 2-1.

Le technicien d’Aldai a donné accès à Ferrer, Fernandez, Pablo Camarena, Antillaque Oui Jordan remplacer Bruno Vinicius, Garcia, Emilio, Victor Giner Oui Pépin, tandis que du côté du Xátiva il a été remplacé Sanchis Oui Réservoir pour Tricher Oui La roue.

L’arbitre a décidé d’avertir cinq joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Frangi et par le Pièces détachées Colon réprimandé Cousin, Joan Castanyer, Victor Giner Oui Ferrer.

Pour le moment, le Xátiva il obtient 35 points et le Pièces détachées Colon avec 27 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Président CF, Pendant ce temps, il Pièces détachées Colon jouera contre lui Jove espagnol.

Fiche techniqueOlimpic Xátiva:Boian, Frangi, Tendillo, Rafa Gimeno, Juanjo, Rueda (Tank, min.82), Ortolà, Enguene (Sanchis, min.75), Leomar, Cabanes et EkediPièces de rechange Colon:Joan Castanyer, Bruno Vinicius (Ferrer, min.55), Faus, Garcia (Fernandez, min.75), Pepín (Jordanie, min.78), Víctor Giner (Antillaque, min.78), Nicolescu, Mikel Cubería, Primo, Emilio (Pablo Camarena, min.78) et CastanderStade:Le MurtaButs:Faus (0-1, min. 10), Ekedi (1-1, min. 55) et Ekedi (2-1, min. 69)