Olimpique de Nîmes et Montpellier se sont partagés les points après leur match nul 1-1

14/03/2021 à 15:04 CET



Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade des Costières et qui a fait face au Nîmes et à Montpellier il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Olympique de Nîmes Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre le OGC Nice. Concernant l’équipe visiteuse, le Montpellier a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Lorient. Après le score, l’équipe Nimeño était en dix-huitième position, tandis que le Montpellier, pour sa part, est huitième à la fin du match.

Au cours de la première moitié du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe de Nimeño a marqué un but, qui a ouvert son score avec un but de Moussa kone à 63 minutes. Cependant, l’équipe de Montpellerino à la 79e minute a réalisé l’égalisation grâce à un but de Andy Delort, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

L’entraîneur du Nîmes a donné accès à Gaétan Paquiez, Lucas Deaux, Niclas Eliasson, Nolan Roux Oui Patrick Burner pour Florian Miguel, Moussa kone, Yassine Benrahou, Renaud Ripart Oui Sofiane Alakouch, Pendant ce temps, il Montpellier a donné le feu vert à Sepe Elye Wahi Oui Petar Skuletic, qui est venu remplacer Jordan Ferri Oui Andy Delort.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Nîmes (Sofiane Alakouch Oui Lamine Fomba), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Montpellier il s’est classé huitième du tableau avec 41 points. Pour sa part, Olympique de Nîmes Avec ce point atteint, il atteint la dix-huitième place avec 26 points, en position permanente en séries éliminatoires, après le match.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre lui Lille OSC, Pendant ce temps, il Montpellier affrontera dans son fief le FC Girondins Bordeaux.