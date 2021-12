Oliveira arrête le destin, Pena choque le monde, le spectacle Suga continue : récapitulation d’un UFC 269 fou

En direct de Spotify Greenroom, Ariel Helwani, Chuck Mindenhall et Petesy Carroll réagissent à un UFC 269 insensé, à commencer par la défense du titre léger de Charles Oliveira contre le favori des fans Dustin Poirier. Les gars discutent de la séquence de victoires folles d’Oliveira, s’il s’agissait vraiment du dernier tir au titre de Poirier et de toutes les possibilités à 155 livres alors que nous nous dirigeons vers 2022. Ensuite, 3PAC perd la tête face au bouleversement historique de Julianna Pena contre Amanda Nunes, discutant des différentes motivations de Pena et Nunes, ainsi que la façon dont le résultat de ce soir pourrait affecter l’avenir de Kayla Harrison. De plus, beaucoup plus sur une autre victoire pour le « Champion non classé » Sean O’Malley, le futur de Cody Garbrandt, Kai Kara-France, Dominick Cruz, Tai Tuivasa et les appels !

Prochain épisode : jeudi 16 décembre, en avant-première de Paul-Woodley 2 et Lewis-Daukaus.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

