Oliveira contre Poirier, Pena contre Nunes, les débuts de Garbrandt en poids mouche

En direct de Spotify Greenroom, Ariel et « The Other Guys » discutent des plus grandes histoires de l’UFC 269 alors que les combattants montent sur la balance. Charles Oliveira fera-t-il taire les critiques qui ne pensent pas qu’il est le champion légitime ? Dustin Poirier pourra-t-il enfin gagner le gros ? Julianna Pena peut-elle entrer dans l’histoire et bouleverser la GOAT, Amanda Nunes ? Les gars décomposent tout et parlent également des débuts de Cody Garbrandt en poids mouche, du placement particulier de Sean O’Malley sur la carte principale et de la question de savoir si Dominick Cruz pourra jamais revenir à la forme du championnat. Et bien sûr, des appels de la meilleure communauté de MMA.

Prochain épisode : samedi 11 décembre, immédiatement après la cloche finale d’Oliveira-Poirier.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify