Oliveira endure Zarco et l’emporte à Montmeló

06/06/2021

Oliveira a battu Zarco et a été couronné dans le Grand Prix MotoGP de Catalogne. Les Portugais ont su résister aux attaques des Français dans le dernier tour et ont célébré la victoire. Zarco coupe des points dans la tête du général à un Quartararo qui a terminé troisième mais a été pénalisé de trois secondes. Il a terminé le Grand Prix torse nu. Jack Miller a pris sa place à la troisième place du podium.Le tout dans une course très mouvementée, où Marc Márquez, Aleix et Pol Espargaró et Valentino Rossi sont tombés au sol. Le ’93’ est sorti quatorzième et est tombé alors qu’il était déjà cinquième et s’est imposé aux premières places.