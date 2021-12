Oliveira se consacre après avoir soumis Poirier

le brésilien Charles Oliveira a conservé la ceinture légère de l’UFC après avoir soumis l’Américain Dustin ‘el Diamante’ Poirier au deuxième tour dans l’événement UFC269 joué ce dimanche dans le Nevada, aux États-Unis.

Oliveira, qui bien qu’étant champion n’est pas arrivé avec la vitole favorite, a fait taire les sceptiques avec une victoire éclatante contre un Poirier qui avait l’air bien, mais pas assez complet. Le Brésilien a touché la table et s’est imposé à la tête de la division des poids légers.

Il n’y avait pas de place pour la spéculation. Dès le premier moment où ils se sont tous les deux connectés avec force, Poirier a frappé avec plus de puissance que le champion, qui tenta d’étouffer l’effervescence de l’aspirant en se pressant contre la grille.

Oliveira a testé la puissance de Poirier, qui l’a envoyé sur la toile à plusieurs reprises. Le Brésilien, né survivant, ne s’est pas effondré, il s’est redressé et a clôturé le premier volet avec force.

Au deuxième tour, Oliveira a changé la dynamique. Les mains de Poirier pesaient plus que prévu alors il a cherché le combat. Plus conservateur, il conquiert des positions de dominance à partir desquelles prendre le contrôle du temps, ajustent de bons coudes et mettent ainsi à mal la ténacité du ‘Diamant’ de Lafayette.

Le Brésilien a continué avec la même ligne de travail et a réalisé un profit dans le troisième set. Il reprend rapidement le dos de Poirier, qui est dépassé par la toile d’Oliveira tissée en forme de jiu-jitsu. Le champion a exécuté, en un clin d’œil, un abattoir à l’américain pour y ajouter sa vingtième victoire par soumission.

Oliveira s’est vengé contre un Poirier qui avait battu Conor McGregor à deux reprises et qui a été donné comme favori dans les paris. L’Américain avait rejeté le combat pour le titre pour disputer un match revanche avec l’Irlandais, ce qui lui a valu une importante somme financière. Le champion, pour beaucoup, n’était pas un monarque tout à fait légitime jusqu’à ce qu’il se mesure contre « le Diamant ».

Le Brésilien, avec un bilan de 32 victoires et 8 défaites, a montré que la victoire du titre contre l’Américain Michael Chandler n’était pas quelque chose de circonstanciel ou de fugace. Il prétendait être le porteur légitime des 5 kilos d’or et de cuir qui le qualifient de champion des poids légers. Le règne d’Oliveira vient de commencer.