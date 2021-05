Olivenza défend l’avantage face à AD Lobón

28/05/2021 à 18:31 CEST

Samedi prochain à 18h30 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Olivenza Pourtant le AD Lobon dans le Cité sportive d’Olivenza.

le Olivenza cherche à améliorer ses performances dans le tournoi après avoir perdu son dernier match contre lui Calamonte par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des neuf matchs disputés à ce jour en deuxième phase de troisième division, avec une séquence de 35 buts pour et 33 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le AD Lobon ne pouvait pas faire face à la Course de Valverdeño lors de leur dernier match (0-3), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et retrouver sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois avec un chiffre de 20 buts pour et 44 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Olivenza Il a un bilan de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs joués dans son domaine, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le AD Lobon ils ont gagné une fois et ont été battus une fois lors de leurs quatre matchs jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui marque souvent des points à l’extérieur.

A ce moment, le Olivenza il est en tête du classement avec un écart de 10 points par rapport à son rival. le Olivenza Il est l’actuel leader de la deuxième phase de la troisième division et compte 35 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en neuvième position avec 25 points.