Olivenza l’emporte au stade Valdivia

28/03/2021 à 21:31 CEST

Le Olivenza gagné dans le fief de Valdivia par 1-2 le match qui a commencé son parcours dans la deuxième phase de la troisième division, tenue ce dimanche dans le Premier mai. Après le résultat obtenu, l’équipe Oliventino est troisième avec trois points à la fin du match et le Valdivia dixième sans point dans le casier après le match.

La première partie du match a commencé de manière excellente pour l’équipe Oliventino, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Romarin dans la 10e minute. Olivenza, qui a augmenté le score grâce à un peu de Pour votre quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 41e, terminant ainsi la première période avec un 0-2 au tableau de bord.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Valdivian, qui s’est approchée du tableau de bord grâce au succès de l’équipe devant le but. Viti peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990. Enfin, le match s’est terminé par un 1-2 dans la lumière.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe Oliventino. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes pour Ricky, Santiago Maidana Oui Pour votre.

Avec ce résultat, le Valdivia reste avec 13 points et le Olivenza va jusqu’à 21 points.

Le deuxième jour, le Valdivia jouera contre Fontaine UD Edge à la maison, tandis que le Olivenza jouera son match contre lui clocher à la maison.

Fiche techniqueValdivia:Ayensu, Murillo, Sandoval, Roberto, Alejandro, Loren, Miguel Ángel, Rubén Molina, Moraga, Escudero et PatricioOlivenza:Santiago Maidana, Ragel, Caparrete, Romero, Susmel, Alvero Cordero, Javi Casero, Francisco Javier, Bodion, Ricky et PortuStade:Premier maiButs:Romero (0-1, min.10), Portu (0-2, min.41) et Viti (1-2, min.90)