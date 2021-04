Olivenza réalise un nul contre l’AD Lobón (1-1)

24/04/2021 à 21:21 CEST

La AD Lobon et le Olivenza lié à un lors de la réunion tenue ce samedi dans le Municipale San Blas de Lobón. La AD Lobon Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Racing Valverdeño à la maison (0-1) et l’autre devant Trujillo dans son fief (1-0). De la part de l’équipe visiteuse, le Olivenza a récolté un nul à un contre le Calamonte, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le match, l’équipe de Lobón est sixième après la fin du match, tandis que le Olivenza c’est quatrième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Lobón, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Manu à la minute 37, concluant la première période avec le résultat de 1-0.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis l’égalité avec un but de Romarin à 78 minutes, mettant fin à l’affrontement avec le score de 1-1.

Le technicien de la AD Lobon, Mario J. Ballesteros, a donné l’entrée sur le terrain à Turin, Rodriguez, Rond, Pedro Juan Oui Garranchan remplacer Raisin, Highlander, Chori, Radeau Oui Manu, tandis que du côté du Olivenza, Jésus acedo remplacé Bodion Oui Alex Romero pour Fau Oui Caparrete.

Au total, dix cartons jaunes et deux cartons rouges ont été présentés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Manu, Highlander, Menton Oui Chori et carton rouge à grottes Oui Mario. De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Fau, Caparrete, Ciga, François Xavier, Juanjo Oui Ragel.

Pour le moment, le AD Lobon est laissé avec 23 points et le Olivenza avec 26 points.

Le lendemain, le AD Lobon sera mesuré avec le Fontaine UD Edge, tandis que l’équipe Oliventino jouera son match contre le Valdivia.

Fiche techniqueAD Lobón:Kouba, Cuevas, Laguta, Cisco, Chin, Manu (Garranchan, min 83), Chori (Redondo, min 73), Balsera (Pedro Juan, min 83), Mario, Serrano (Rodríguez, min 73) et Uva (Turin, au moins 62)Olivenza:Santiago Maidana, Susmel, Caparrete (Álex Romero, min 60), Fau (Bodion, min 46), Francisco Javier, Ragel, Aton, Romero, Juanjo, Joaqui et PortuStade:Municipale San Blas de LobónButs:Manu (1-0, min.37) et Romero (1-1, min.78)