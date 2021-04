Oliver Bierhoff dit que la DFB ne parlera pas avec les entraîneurs sous contrat

Lorsque l’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a annoncé samedi dernier son intention de quitter le club après la saison, on ne savait pas à quel point ce serait facile. Après tout, le Bayern Munich n’a montré aucune envie de laisser l’entraîneur rompre son contrat tôt.

La destination de Flick serait censée succéder à Joachim Löw avec l’Allemagne, mais cette décision pourrait être plus facile à dire qu’à faire.

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par Sport Bild), la DFB – via le directeur de l’équipe nationale allemande Oliver Bierhoff – a réitéré sa position selon laquelle elle ne poursuivrait pas un entraîneur sous contrat avec une autre entité.

«Dans ce cas également, ce qui suit s’applique: tant qu’un entraîneur est dans une relation contractuelle continue – et je comprends que c’est toujours le cas avec Hansi Flick et le FC Bayern – nous ne lui parlerons pas activement. Ce n’est plus une surprise que Hansi soit extrêmement apprécié par la DFB. »

L’accord de Flick avec le Bayern Munich se termine en 2023. À ce stade, il est difficile de comprendre exactement ce qui va se passer avec la saga des contrats de Flick. La DFB n’est pas encline à payer pour un entraîneur et le Bayern Munich est tout aussi réticent à laisser Flick partir tôt. Pendant tout ce temps, Flick veut partir parce que lui et le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic n’ont pas pu être sur la même longueur d’onde.