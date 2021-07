Oliver Bierhoff parle de l’euro allemand, dit qu’il ne s’attend pas à de grosses démissions

Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, Oliver Bierhoff a exprimé sa déception quant à la sortie de l’Allemagne de l’Euro 2020 face à l’Angleterre en huitièmes de finale. Cela allait toujours être une tâche ardue pour Die Mannschaft de sortir du groupe F avec La France et le Portugal dans ce qui a été surnommé le « groupe de la mort », mais Bierhoff a estimé que l’Allemagne était capable de beaucoup plus (Sport Buzzer).

L’Allemagne s’est montrée de qualité en rafales contre la France et le Portugal, mais pas tant contre la Hongrie, et pas assez contre l’Angleterre. Malgré la sous-performance collective dans son ensemble, Bierhoff a déclaré qu’il pensait vraiment que cette équipe avait ce qu’il fallait pour tenir la distance cet été. « J’y croyais et j’étais convaincu que nous pouvions aller jusqu’au bout avec cette équipe dans le tournoi. Au final, cependant, c’est le résultat, c’est l’élimination en huitièmes de finale. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits de cela », a-t-il expliqué.

Il va sans dire qu’il y a toujours eu un air sous-jacent de frustration et de déception autour de Joachim Low et de l’équipe nationale allemande depuis la Coupe du monde 2018 et leurs sorties décevantes en UEFA Nations League. Il y avait eu un fort appel des fans allemands et de la presse pour que Low se retire, mais la DFB a insisté pour le garder à la barre cet été avant de finalement prendre la décision de le remplacer par Hansi Flick après l’Euro. Malgré tout ce bruit, Bierhoff s’est assuré que les joueurs de l’équipe étaient pleinement concentrés, préparés et de bonne humeur avant le tournoi et auraient pu progresser davantage; « Cela fait très mal en ce moment parce que vous avez beaucoup investi. Les joueurs étaient disciplinés et concentrés. Nous avons eu une bonne préparation et un bon environnement à domicile », a-t-il déclaré,

Photo de Christian Charisius/alliance photo via .

Bierhoff ne pense pas qu’il faudra très longtemps avant que l’Allemagne ne revienne dans la conversation en tant que puissance européenne, progressant vers les dernières étapes des compétitions internationales ; « Notre objectif est toujours d’être parmi les meilleurs. Je ne peux pas être convaincu que nous sommes des outsiders. En tant qu’Allemagne, nous visons toujours à jouer aux avant-postes. Les jeunes joueurs doivent acquérir de l’expérience, peut-être même plus dans l’un de leurs rôles de responsable de club », a-t-il déclaré.

Toni Kroos a pratiquement confirmé que la défaite 2-0 contre l’Angleterre était son dernier match de compétition pour l’Allemagne en plus de Low. Mis à part le milieu de terrain du Real Madrid, Bierhoff a déclaré qu’il n’avait prévu aucun des joueurs plus âgés et plus vétérans annonçant leur démission de Die Mannschaft de si tôt. “Je n’ai entendu aucun des joueurs plus âgés qu’ils avaient envisagé de démissionner ou qu’ils voulaient annoncer quelque chose dans la presse”, a-t-il commenté. Bien sûr, il ne reste qu’un peu plus d’un an avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le temps nous dira si des joueurs plus âgés comme Mats Hummels et Thomas Muller sont toujours impliqués dans ce tournoi.