Oliver Dowden rejette les affirmations des conservateurs perdant le pouvoir après l’élection partielle de Bexley « Pour les oiseaux ! » | Politique | Nouvelles

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a critiqué le leader travailliste Keir Starmer pour ne pas avoir pris la peine de se présenter aux élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup et a insisté sur le fait qu’il n’était « pas inquiet » pour le parti. Tory Louie French a remporté plus de la moitié des voix lors du concours, déclenché par la mort de l’ancien ministre du Cabinet James Brokenshire. Il avait un coussin de voix de 4 478 sur le parti travailliste, la part des voix du parti de Sir Keir Starmer augmentant à partir de 2019.

S’adressant à Sky News, M. Dowden a déclaré: « C’est un bon résultat pour un parti au pouvoir à mi-mandat. Comme vous le savez bien, les partis au pouvoir ne devraient pas s’attendre à bien faire à mi-mandat.

« Nous avons en fait obtenu plus de 50% des voix à Bexley.

« Je rends hommage à notre excellent candidat et à l’équipe de campagne qui a obtenu ce résultat.

« Cette idée que les travaillistes ont fait un bond en avant est vraiment pour les oiseaux.

LIRE LA SUITE: Les restes ont porté un coup dur alors que Rejoin EU perd son dépôt lors de l’élection partielle de Bexley

« Ils ont en fait à peu près la même part de vote qu’ils ont obtenue sous Jeremy Corbyn en 2017.

« Keir Starmer n’a même pas pris la peine de se présenter aux élections partielles, donc je ne suis vraiment pas inquiet pour les travaillistes. »

Les conservateurs ont depuis déclaré que la victoire de M. French était « presque inouïe » pour un gouvernement en place.

Le parti a obtenu 52% des voix sur un taux de participation très réduit aux élections partielles de jeudi, tenues à la suite du décès de James Brokenshire en octobre.

Le vice-président conservateur Justin Tomlinson a déclaré : « Nous sommes absolument ravis. Qu’un gouvernement obtienne plus de 50 % des voix lors d’une élection parlementaire partielle est presque inconnu et avec une majorité de plus de 20 %.

« Un candidat local fantastique, une campagne positive, axée sur la différence tangible que nous faisons dans la vie des gens, ayant surmonté les défis sans précédent de Covid. »

Le candidat gagnant, un conseiller local qui portait la rosette de M. Brokenshire le soir des élections en signe de respect pour son prédécesseur, a déclaré que les habitants d’Old Bexley et de Sidcup avaient envoyé « un message clair : ils veulent un député qui travaillera avec le gouvernement pour respecter leurs priorités ».

Il a ajouté: « Mon objectif sera désormais de tenir les promesses que j’ai faites pendant la campagne – obtenir notre juste part des policiers de Londres, garantir plus d’investissements pour les écoles et les hôpitaux locaux, protéger nos précieux espaces verts. »

A NE PAS MANQUER

Brexit EN DIRECT : « Nous utiliserons l’article 16 » Le Royaume-Uni lance un avertissement sévère à l’UE [LIVE]

Boris souffle alors que les électeurs de LEAVE disent qu’il ne parvient pas à «reprendre le contrôle» [INSIGHT]

L’UE stigmatise les « méchants » dans les négociations sur le Brexit [ANALYSIS]

Tomlinson a également déclaré que c’était « un désastre absolu » pour les travaillistes, ajoutant: « L’accord qu’ils ont passé avec les libéraux-démocrates pour se concentrer sur celui-ci et les libéraux-démocrates pour se concentrer sur le Shropshire s’est massivement retourné contre le Parti travailliste. C’est encore une élection partielle désastreuse pour eux. »

Mais le Parti travailliste a semblé optimiste malgré sa défaite, indiquant un basculement de 10 % des conservateurs vers les travaillistes et leur part des voix de 30,8 % – la part la plus élevée du parti au siège depuis 20 ans.

Ellie Reeves, députée de Lewisham West et Penge, a déclaré : « Nous sommes satisfaits du résultat de ce soir.

« Il s’agit d’un bastion conservateur, quelque part qui avait une majorité de 19 000 aux dernières élections générales et ce que nous avons vu ce soir, c’est que cette majorité a été réduite. Il y a eu un basculement de 10 % vers le parti travailliste ce soir. »