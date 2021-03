Oliver Dowden rejette l’offre de retour d’Elgin Marbles à Athènes – «impossible de revenir en arrière» | UK | Nouvelles

Brexit: un universitaire critique l’UE pour le « truc politique » d’Elgin Marbles

Athènes a fait campagne pour le retour des statues emblématiques et a remporté plus tôt ce mois-ci le soutien de la Commission européenne. Mais Boris Johnson a clairement indiqué que les billes ne mènent nulle part et sa position dure a été reprise par M. Dowden.

Une fois que vous commencez à tirer sur ce fil, où finissez-vous réellement? Oliver Dowden

M. Dowden a déclaré au Times: «Une fois que vous commencez à tirer sur ce fil, où finissez-vous réellement?

«Insisterions-nous pour récupérer la Tapisserie de Bayeux?

«Les institutions américaines regorgent d’artefacts britanniques. Le Japon possède de nombreux objets chinois et coréens.

«Il y a une barre exceptionnellement haute pour cela parce que je ne vois tout simplement pas où cela se termine.

«Vous descendez un terrier de lapin et attachez nos institutions.

« Je pense qu’il est tout simplement impossible de revenir en arrière et de démêler toutes ces choses. »

Les marbres d’Elgin sont exposés au British Museum (Image: PA)

M. Dowden s’est également demandé si les sculptures emblématiques seraient encore intactes aujourd’hui si elles n’avaient pas été ramenées en Grande-Bretagne par Lord Elgin en

Il a dit: « Auraient-ils survécu aux nazis qui se déchaînent à Athènes pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est un argument un peu banal mais il y a une vérité. »

Le diplomate britannique Lord Elgin a apporté les sculptures du temple du Parthénon à Athènes au début du XIXe siècle, lorsque la Grèce était sous le règne de l’Empire ottoman.

Le British Museum insiste sur le fait que les trésors vieux de 2 500 ans, environ la moitié d’une frise de 525 pieds qui ornait le monument du 5ème siècle avant JC, ont été acquis par Lord Elgin en vertu d’un contrat légal et font partie du «patrimoine commun» de chacun.

LIRE LA SUITE Brexit LIVE: les expatriés britanniques « en larmes » alors que l’Espagne expulse 500 personnes

Oliver Dowden a réaffirmé l’intention de la Grande-Bretagne de conserver les marbres d’Elgin (Image: PA)

Les marbres d’Elgin ont été ramenés d’Athènes au début du 19e siècle (Image: PA)

Plus tôt ce mois-ci, M. Johnson a déclaré au quotidien grec Ta Nea que le British Museum était le propriétaire légitime des billes.

Le Premier ministre, qui s’est décrit comme «un fervent spécialiste de l’histoire grecque» dans l’interview de Ta Nea, a déclaré qu’il comprenait les sentiments de nombreux Grecs sur la question, mais a déclaré que la Grande-Bretagne avait une position «ferme et de longue date» sur les sculptures.

Il a déclaré au journal: «Je comprends les sentiments forts du peuple grec – et en fait du Premier ministre Mitsotakis – sur la question.

«Mais le gouvernement britannique a une position ferme de longue date sur les sculptures qui est qu’elles ont été légalement acquises par Lord Elgin en vertu des lois appropriées de l’époque et ont été légalement détenues par les fiduciaires du British Museum depuis leur acquisition.

Le gouvernement conservateur grec a intensifié la pression pour un retour des billes depuis son arrivée au pouvoir en 2019, une campagne qui, selon lui, serait intensifiée par le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

L’an dernier, la ministre de la Culture, Lina Mendoni, a qualifié Elgin de « voleur en série » qui a utilisé des tactiques illégales pour prendre les billes.

En 2019, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré qu’il serait prêt à prêter des objets importants à Londres en échange de la présentation des billes à Athènes en 2021, lorsque la Grèce marquera le 200e anniversaire du début de sa guerre d’indépendance.

Soulignant l’importance de la question pour son gouvernement de centre-droit, M. Mitsotakis a déclaré: «Je ne pense pas que la Grande-Bretagne devrait mener une bataille perdue.

«Finalement, ce sera une bataille perdue.

« En fin de compte, il y aura une pression croissante sur cette question. »

NE MANQUEZ PAS

Boris Johnson rejette l’appel de la Grèce au retour d’Elgin Marbles[FOCUS]

Boris félicité pour sa fermeté alors que l’UE pénètre dans la rangée d’Elgin Marbles[SPOTLIGHT]

‘Certainement pas!’ Le Royaume-Uni a mis en garde contre le fait de donner des marbres d’Elgin à la Grèce[POLL]

Athènes a longtemps fait campagne pour le retour des marbres d’Elgin (Image: PA)

Un sondage Express.co.uk réalisé en septembre dernier a révélé qu’un tiers seulement des lecteurs pensaient que le Royaume-Uni devrait renvoyer les sculptures à Athènes.

Un lecteur a déclaré: «Si les marbres d’Elgin sont rendus, alors tout dans tous les musées du monde doit être rendu à son pays d’origine – toutes les momies égyptiennes en Égypte, toutes les antiquités grecques en Grèce, etc.

«Cela décimerait la plupart des musées du monde entier, mais c’est le seul moyen pour que les choses soient justes… soit tout soit aucun.»

Un autre a déclaré: «Les marbres d’Elgin appartiennent à des Britanniques, achetés par la Couronne à Lord Elgin en 1816 et présentés par le Parlement au British Museum. Fin de. »