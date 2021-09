Oliver Kahn a de nobles objectifs pour le Bayern Munich cette saison

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, ne se retient pas, il s’attend à ce que cette équipe réussisse à chaque titre majeur.

«Notre objectif est de remporter le 10e titre consécutif, ce qu’aucun club des meilleures ligues n’a atteint auparavant. Nous voulons aussi gagner le Pokal et être au premier rang de la Ligue des champions. Nous ne pouvons cependant pas planifier cela, car les blessures jouent un rôle, comme nous l’avons vu avec Lewy contre le PSG », a déclaré Kahn à Welt (tel que capturé par Twitter @iMiaSanMia). « Notre objectif doit rester (être parmi les quatre premiers en Europe). Nous avons réussi à appartenir au sommet de l’Europe au cours de la dernière décennie. Alors pourquoi devrions-nous nous éloigner de cet objectif? Nous avons une équipe solide qui est capable d’atteindre nos objectifs ambitieux pour la saison. Et comme vous avez pu le voir avec Jamal Musiala, il ne faut pas sous-estimer le potentiel de nos jeunes.

L’équipe que Kahn a aidé à former semble être profonde, talentueuse et pleinement capable de répondre aux attentes en place. Avec un fort mélange de vétérans et de jeunes joueurs, le Bayern Munich pourrait être l’une des rares équipes en Europe capable d’affronter le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et Chelsea pour le titre de la Ligue des champions.