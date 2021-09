Oliver Kahn à l’aise avec l’acquisition de Marcel Sabitzer par le Bayern Munich

Lorsque le Bayern Munich a acquis Marcel Sabitzer, il y a eu beaucoup de critiques en ligne et ailleurs à propos du bastion du Rekordmeister en Bundesliga.

Cependant, le PDG du club, Oliver Kahn, ne voulait rien entendre. Kahn pense que le Bayern Munich a pu obtenir un joueur fort car c’est “un club attrayant”.

« Nous connaissons tous les qualités de Marcel. On l’a regardé longtemps, il a toujours été l’un des meilleurs joueurs de Leipzig. Il a la qualité pour offrir de la concurrence au milieu de terrain. Nous sommes heureux qu’il soit avec nous. Les attentes au FC Bayern sont toujours les plus élevées », a déclaré Kahn (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Nous avons des idées claires et une philosophie claire. Lorsque l’opportunité se présente de faire venir des joueurs ou un entraîneur, nous essayons de rendre cela possible. Nous n’affaiblissons pas exprès nos adversaires et ne forçons personne à nous rejoindre. Nous sommes tout simplement un club très attractif.

Kahn se sent bien dans la situation de l’équipe et pense qu’elle est suffisamment forte pour être un facteur en Europe.

« Nous sommes absolument compétitifs à l’échelle internationale si vous regardez toutes les parties de l’équipe. Nous y avons beaucoup réfléchi et avons été détendus sur le marché. Marcel était là et disponible, nous sommes heureux et satisfaits et nous avons des options », a déclaré Kahn.