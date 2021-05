Oliver Kahn attend la fête d’adieu de Hansi Flick et soutient Robert Lewandowski pour battre le record de Gerd Müller

Le Bayern Munich a remporté son neuvième titre consécutif en Bundesliga le week-end dernier, ce qui signifie que Hansi Flick a personnellement remporté son septième titre depuis qu’il a pris la tête du club en novembre 2019. Dans l’état actuel des choses, avec deux matches de Bundesliga à jouer dans la saison, Flick a comme beaucoup de trophées comme il fait des pertes en tant que manager du Bayern; vraiment incroyable!

Dans une récente interview avec Sport1, Oliver Kahn a déclaré que le club allait toujours s’assurer que Flick obtienne sa bonne fête d’adieu et de départ.

«Nous sommes déjà pleinement dans la planification et verrons comment nous pouvons lui faire le meilleur adieu possible. Bien sûr, dans les conditions générales que nous avons en raison de Corona », a assuré Kahn lorsqu’il a été interrogé sur les adieux de Flick.

Comme la saison dernière, on suppose qu’il n’y aura pas non plus de célébrations de titre à Marienplatz, comme le veut le Bayern. Bien sûr, les directives locales en Bavière pourraient bientôt changer, mais cela reste à voir à ce stade. «Nous dépendons de ce qui est décidé. C’est un ajustement constant à la situation actuelle. Mais il ne faut pas être trop optimiste à ce sujet », a déclaré Kahn lorsqu’il a été interrogé sur la Marienplatz.

Kahn a également déclaré que remporter le titre de Bundesliga est juste quelque chose auquel on ne s’habitue jamais, même avec la domination nationale du Bayern depuis si longtemps. «On me demande toujours si vous vous y habituez? Non, vous ne vous y habituez jamais. Nous sommes allés à l’Uli-Hoeneß-Lounge samedi et avons vu le championnat là-bas parce que Leipzig a perdu contre Dortmund. C’était aussi quelque chose de très spécial. Vous êtes content pour les joueurs. Je l’ai souvent vu moi-même et je sais à quel point il est satisfaisant de tout tirer de 34 jours de match et de finir au sommet. Il n’y a pas de substitut aux championnats », a expliqué Kahn.

Avec son triplé lors de la victoire 6-0 contre le Borussia Mönchengladbach, Robert Lewandowski a porté son total de buts en Bundesliga à 39. Il n’est plus qu’à deux buts de battre le record de longue date de Gerd Müller à 40 buts en une saison. Il lui reste deux matches pour battre le record contre le SC Fribourg et Augsbourg, contre lesquels il a marqué lors des matches inversés du Hinrunde. Kahn est convaincu que Lewandowski peut battre le record et il sait à quel point il a faim de le faire; «La façon dont je connais Robert, il ne le laissera pas lui être enlevé. Il ne doit pas se mettre trop de pression maintenant, mais il le sait lui-même, il a beaucoup à expérimenter pour cela. Je connaissais personnellement ce disque en tant que jeune homme, ce fabuleux disque de Müller était un problème encore et encore. 40 buts en une saison – personne ne pensait que ce record pourrait être battu ou battu. Si Robert peut faire ça, ce sera un autre record incroyable pour lui.

