Oliver Kahn dit que Leroy Sané du Bayern Munich est responsable de ses performances

Leroy Sané a-t-il encore le temps de renverser la vapeur au Bayern ? Oui. Oliver Kahn a parlé du jeu de l’ailier allemand et du tourbillon de discussions entourant sa performance. Kahn a promis de soutenir le joueur de 25 ans, mais le rend également responsable de sa performance.

« En tant que club, c’est notre travail de voir ce que nous pouvons faire maintenant pour que Leroy veuille jouer au Bayern. Il en faut toujours deux – il doit le vouloir. Kahn a dit au kicker. Kahn a déjà défendu le joueur auparavant, lorsqu’il a adressé les critiques de Sané en décembre dernier. Il a déclaré à Sport Bild à l’époque: “Je connais le FC Bayern depuis longtemps et je sais que les nouveaux joueurs ont besoin de temps pour arriver pleinement – ​​d’autant plus que Leroy nous est venu d’une grave blessure.”

Julian Nagelsmann sur Leroy Sané : « Il faut dire que Leroy était très engagé aujourd’hui. Il voulait défendre et aller de l’avant. On lui reproche souvent de ne pas être aussi engagé. Aujourd’hui, il l’était. on ne peut pas plaire à tout le monde.” [@SPORT1] pic.twitter.com/D4rsnBbNd5 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 25 août 2021

L’ancien gardien du Bayern Munich et de l’Allemagne a également commenté les huées de la foule à domicile contre l’ailier lors du match contre le 1. FC Köln. Kahn a rappelé ses débuts en tant que gardien de but avec le Bayern et s’est souvenu d’un traitement similaire. « Ce n’est rien de bien. Cela m’est arrivé aussi quand j’ai déménagé à Munich à un jeune âge. Pour Leroy, il s’agit de le ranger et de le traiter », se souvient Kahn. Compte tenu de la fin de l’héritage de Kahn avec le Bayern, Leroy a encore beaucoup de temps pour redéfinir son héritage avec les champions d’Allemagne.

Sané a dû regarder depuis le banc pendant une heure alors que le Bayern battait Hertha 5-0 samedi. Nagelsmann a donné la préférence à Jamal Musiala et Serge Gnabry qui sont en bien meilleure forme en ce moment. Musiala est déjà devenu l’ailier n°1 du Bayern, mais Sané a encore une opportunité de gagner une place de titulaire dans cette équipe.

Leroy Sané est un joueur exceptionnel avec une capacité et un talent incroyables. Il a marqué 84 buts en 135 apparitions à Manchester City, mais n’a pas encore atteint ces taux de contribution au Bayern. Le club et le joueur sont tous deux responsables de l’amélioration de ses performances, mais nous, les fans, devons lui donner une chance. La critique est juste, mais nous ne devrions pas attaquer nos joueurs. Tous les fans du Bayern devraient vouloir le meilleur pour nos joueurs et leur carrière.