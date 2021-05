Oliver Kahn du Bayern Munich a jugé la formation de la Super League «inacceptable»

Le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a eu la même réaction que beaucoup d’autres personnes lorsqu’il a vu la nouvelle de la Super League européenne de courte durée et malheureuse: il était en colère.

Non seulement Kahn a trouvé la nature de l’arrière-boutique de l’accord épouvantable, mais il a également vu l’impact négatif global que la ligue aurait pu avoir sur le football mondial comme un problème majeur dont tout le monde devrait se préoccuper.

«Créer une Super League sous cette forme était totalement inacceptable. Cela aggraverait encore les problèmes du football », a déclaré Kahn (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Plus d’argent, des frais de transfert plus élevés, des salaires et des honoraires d’agent plus élevés. C’est exactement la mauvaise façon. »

Oliver Kahn n’est pas fan de l’idée de la Super League.Photo de Handout / .

Alors que la frénésie de la Super League n’a duré que quelques jours avant que ses clubs fondateurs ne commencent à s’effondrer sous la pression des fans du monde entier, le sentiment persiste que la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient continuer à se battre pour une ligue continentale exclusive – de une sorte – qui renforcera encore le fossé entre les nantis et les démunis du football.

Compte tenu de la force avec laquelle le Bayern Munich s’est opposé au concept de la Super League, il est difficile de penser que les Bavarois finiraient par soutenir un mouvement qui pourrait nuire au jeu à l’échelle mondiale.