Oliver Kahn du Bayern Munich appelle à des plafonds de salaire et à une baisse des frais de transfert astronomiques

Le point central de l’assemblée générale du Bayern Munich le mois dernier était leur contrat actuel avec Qatar Airways et l’appel des fans à ne pas renouveler ledit contrat, qui court actuellement jusqu’en 2023. La majorité des membres du club du Bayern veulent voir le contrat et la relation se terminer le les motifs de graves violations des droits humains par le Qatar auxquels les membres pensent que le club tend l’autre joue.

Dans une récente interview avec Suddeutsche Zeitung (via kicker), le PDG du club, Oliver Kahn, a déclaré qu’il regrettait que l’assemblée générale se soit essentiellement transformée en une dispute entre les membres du conseil d’administration et les membres du club sur la question du Qatar. « Plus le temps a passé depuis, plus cela me dérange que la soirée se soit transformée en réunion avec un seul point à l’ordre du jour », a-t-il déclaré. Il y avait une poignée d’autres sujets que les membres du conseil voulaient aborder, mais les passions ont débordé lorsque la proposition de Michael Ott de faire voter les membres sur le contrat avec le Qatar a été rejetée. Cela s’est transformé en une démonstration enflammée de griefs de la part des membres du club qui a finalement été interrompue par les membres du conseil d’administration.

Bien qu’il ait affirmé que le Bayern remplirait son contrat existant avec Qatar Airways, Kahn a déclaré « en attendant, nous garderons un œil sur l’évolution des choses » et « décidons comment procéder ». Le front office du Bayern est ouvert à un dialogue plus ouvert sur la question, malgré le fait que les membres du club aient accusé que c’est ce qui est régulièrement dit à ce sujet lorsque rien n’est finalement fait.

Le Bayern n’a pas été à l’abri des pertes financières subies par la pandémie de coronavirus, qui place la question du Qatar dans une sorte de statut confondu. Il est clair que la majorité des membres du club du Bayern souhaitent que le contrat et la relation soient complètement supprimés, mais le club n’est pas disposé à le faire à un moment où les finances sont de plus en plus serrées. De la position de Kahn, il doit regarder ce qui est le mieux financièrement pour le club, mais aussi ce qui est le mieux pour les fans. En ce sens, il est dans une situation incroyablement difficile avec le reste des membres du conseil d’administration du Bayern. « Bien sûr, le contrat avec Qatar Airways est lucratif », a déclaré Kahn, « mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas fait la lumière sur d’autres aspects également, et que nous ne le ferons pas », a-t-il poursuivi. Pour parvenir à des solutions viables et réalisables, Kahn estime qu’un terrain d’entente doit être trouvé pour sortir collectivement de la division sur le sujet du Qatar. « Ce ne peut être une solution ni d’ostraciser ni de ne pas engager le dialogue », a-t-il expliqué.

Avec le modèle commercial de la Bundesliga et de l’Allemagne dans son ensemble, la règle 50+1 garantit que les membres du club détiennent au moins 50 % des actions, à l’abri des investissements extérieurs majeurs. Cela n’existe pas dans d’autres grandes ligues européennes, ce qui amène des ligues comme la Premier League en Angleterre à surpasser le montant des revenus générés par les clubs de Bundesliga et a également un impact sur le marché des transferts en Europe, entraînant une augmentation des salaires et des frais de transfert à des hauteurs astronomiques. La croissance desdits investisseurs ne semble pas montrer de signes de ralentissement à l’étranger, mais Kahn a de l’espoir pour l’avenir dans le sens où il y a des investisseurs qui aimeraient voir des limites de salaire dans les clubs. « Il y a des investisseurs très sensés qui ont aussi intérêt à ce que les salaires ne se déchaînent pas. Cela rend leur investissement plus facile à planifier », a-t-il déclaré.

Photo de Jonathan Brady/PA Images via .

Chaque année qui passe, les écarts financiers entre la Bundesliga et, plus particulièrement, la Premier League semblent se creuser. « Il y a quelques années, les Britanniques avaient 10 ou 20 millions d’euros d’avance sur nous. Maintenant, c’est plusieurs fois cela », a déclaré Kahn. Pour aider à arrêter cette tendance, il souhaite qu’il y ait un « contrôle des coûts » plus strict sur le marché du football et il aimerait que les ligues et les clubs instaurent des plafonds salariaux pour réduire les incitations fournies par les investisseurs extérieurs. « Nous voulons qu’il y ait un confinement des salaires, et il serait également souhaitable que les prix sur le marché des transferts baissent », a-t-il exhorté.

Photo de Tobias Hase/alliance photo via .